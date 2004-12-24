كادر بعدي تيم تيم ملي در مورد بازيكنان پابه سن گذاشته تصميم مي گيرد/ هيچ مشكلي با حسين شمس ندارم

وحيد شمسايي پس از پايان قابتهاي جام جهاني به تمرينات تيم ارم كيش قم ملحق شد اما هنوز با اين تيم تمرين نمي كند. خبرنگار "مهر" در قم درحاشيه تمرين ارم كيش با بهترين گلزن تيم ملي فوتسال كشورمان گفت و گويي انجام داده است كه مي خوانيد :

* چرا با ساير بازيكنان تمرين نمي‌كني؟

ـ همين‌طوركه مي‌بينيد مصدوم هستم و طي يك عمل جراحي، ميخچه پايم را عمل كردم، چون واقعاً‌ از اين مسأله رنج مي‌بردم. ان‌شاءالله بعد از 20 روز، تمريناتم را شروع مي‌كنم.



* فكر كنم در رقابت‌هاي جام جهاني هم چنين مشكلي داشتي؟

ـ شايد باور نكنيد و بگويند كه شمسايي توجيه مي‌كند، ولي به خدا حتي داروهاي بي حس كننده هم اثر نمي‌كرد و من با اين پا، به سختي فوتبال مي‌كردم. يكسالي بود كه از اين قضيه رنج مي‌بردم.



* كارشناسان و مطبوعات انتقادهاي زيادي از شما كردند؟

ـ كارشناسان نظرات خودشان را گفتند، ولي همه شاهد بودند كه ما تلاش خودمان را كرديم و وجدانم راحت است كه براي سرافرازي تيم ملي كشورم كم نگذاشتم و اين برايم خيلي با ارزش‌تر است. متأسفانه بعد از ناكامي، همه به فكر تيم ملي مي‌افتند چرا وقتي به مسابقات اعزام مي‌شديم فقط يك خبرنگار حضور داشت ولي وقتي برگشتيم 6 شبكه در سالن، انتظار ما را مي‌كشيدند؟ ما عادت داريم. با اسطوره‌اي مانند علي دايي اين‌گونه برخورد مي‌كنند ما كه شاگرد ايشان هستيم چه انتظاري مي‌خواهي داشته باشيم.



* فكر نمي‌كني شما قرباني تاكتيك اشتباه سرمربي تيم شديد؟

ـ به هر حال ما تابع تفكر تيمي هستيم و تابع نظرات مربي. آنها هم زحمت خودشان را كشيدند.



* خيلي معتقدند كه ميانگين سني تيم ملي بالا است. نظر شما چيست؟

ـ به اين شكلي كه مطرح مي‌كنند نيست. اتفاقاً‌ ما قرباني جوانگرايي شديم. شما توجه كنيد وقتي بازيكن جواني وارد زمين مي‌شد، آهنگ حركتي تيم كند مي‌شد.



* فكر نمي‌كنيد بايد بعضي از بازيكنان با تيم ملي خداحافظي كنند؟

ـ درمورد كنار گذاشتن بازيكنان فقط مربيان مي توانند اظهار نظر و تصميم گيري كنند. مطمئن باشيد اگر كادر بعدي تيم ملي صلاح بدانند اين كار را خواهند كرد.

* يعني اين كادرعوض مي‌شوند؟

ـ فكر مي‌كنم فدراسيون تصميم گرفته از يك تمرين دهنده خارجي و همچنين يك بدنساز خارجي در كنار سرمربي تيم ملي استفاده كنند.



* با توجه به اين مسائل، فكر مي‌كني مشكل اساسي تيم ملي چه بود؟

ـ برنامه ريزي كوتاه مدت. الان فدراسيون به اين نتيجه رسيده كه يك برنامه چهار ساله را طراحي ‌كند و تا جام جهاني بعدي، بازيكنان جوان را زير پوشش قرار بدهد و اين بهترين كار است.



* برگرديم به ارم كيش. با ارم كيش كه مشكل نداري؟

ـ مشكلي نيست و من بازيكن اين باشگاه هستم. دو سال و نيم هم با اين باشگاه قرارداد دارم و درخدمت تيم ارم كيش هستم.



* با آ‌قاي شمس كه مشكل نداري؟

ـ نه به هيچ وجه، مطرح كردن يك نظرو يك عقيده كه مشكل سازنمي‌تواند باشد. صحبت‌هايي شد و ما هم صحبت‌هايي كرديم و نظرهركس براي خودش محترم است. من به اين مسائل هيچ كاري ندارم. من فقط به ارم كيش و تماشاگران خوب قمي فكر مي‌كنم و اميدوارم بتوانم براي اين تيم مفيد واقع شوم.