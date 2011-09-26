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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

کنسرت ارکستر کودکان پارس برگزار می شود

کنسرت ارکستر کودکان پارس برگزار می شود

کنسرت ارکستر موسیقی پارس به سرپرستی ناصر نظر در تاریخ 14 و 15 مهرماه ساعت 16 در تالار وحدت برگزار می شود.

ناصر نظر رهبر ارکستر کودکان پارس با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : طبق روال همیشه به مناسبت روز جهانی کودک در مهرماه اجرای برنامه خواهیم داشت، این برنامه از بخش های متنوع و مختلفی تشکیل شده است و مجریان کودک و نوجوان در قالب گروه های سازی ، کر و حرکات موزون آن را به اجرا می گذارند .

وی در ادامه افزود : تازه ترین اجرای این گروه موسیقی در سه بخش انجام می شود در بخش نخست از این کنسرت ارکستر بزرگ ریکوردر قطعاتی از آهنگسازان ایرانی و موسیقی کلاسیک را اجرا می کند و در ادامه سازهای کوبه ای ایرانی همراه با گروه نمایشی پارس و حرکات موزون داستان سیمرغ را به نمایش می گذارند؛ در بخش دوم این برنامه گروه حرکت و موسیقی قطعاتی از ملودیهای سراسر دنیا را به نمایش می گذارند و در آخرین بخش ارکستر بزرگ پارس همراه با ارکستر زهی ، فلوت ریکوردر و کر قطعات به یادماندنی و خاطره انگیزه روز جهانی کودک را روی صحنه می برند.

رهبر ارکستر کودکان پارس در ادامه افزود : تعداد اعضای ارکستر 100 نفر از کودکان آموزش دیده موسیقی در کانون موسیقی پارس هستند و قرار است افسانه سیمرغ براساس منطق الطیر عطار ، بازنویسی شده توسط زهرا خانلری به روی صحنه رود.

لازم به ذکر است روز جهانی کودک در سال 1986 نامگذاری شد به این ترتیب که در تاریخ 8 اکتبر همین سال که با 16 مهر سال1365 مصادف است دو تن از دانش آموزان مدرسه آتاتوری نیویورک با نوشتن نامه ای از همه بچه های دنیا خواستند که با هم روزی را به صلح اختصاص دهند ؛ این دانش آموزان در متن این پیام چنین نوشته بودند : بزرگ ترهای ما عقاید ثابتی دارند آنها ما را دوست دارند چون ما بچه های آنها هستیم اما آیا می دانند که چه دنیایی برای ما پدید می آورند ؟ ما مکانی برای رشد و پرورش می خواهیم . از آن پس سازمان جهانی حمایت از حقوق کودکان "یونیسف" این روز را به عنوان روز جهانی کودک اعلام کرد و بسیاری کشورها از جمله ایران این پیشنهاد را پذیرفت.
 
کد مطلب 1416104

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