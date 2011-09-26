کنسرت ارکستر کودکان پارس برگزار می شود

ناصر نظر رهبر ارکستر کودکان پارس با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : طبق روال همیشه به مناسبت روز جهانی کودک در مهرماه اجرای برنامه خواهیم داشت، این برنامه از بخش های متنوع و مختلفی تشکیل شده است و مجریان کودک و نوجوان در قالب گروه های سازی ، کر و حرکات موزون آن را به اجرا می گذارند .

وی در ادامه افزود : تازه ترین اجرای این گروه موسیقی در سه بخش انجام می شود در بخش نخست از این کنسرت ارکستر بزرگ ریکوردر قطعاتی از آهنگسازان ایرانی و موسیقی کلاسیک را اجرا می کند و در ادامه سازهای کوبه ای ایرانی همراه با گروه نمایشی پارس و حرکات موزون داستان سیمرغ را به نمایش می گذارند؛ در بخش دوم این برنامه گروه حرکت و موسیقی قطعاتی از ملودیهای سراسر دنیا را به نمایش می گذارند و در آخرین بخش ارکستر بزرگ پارس همراه با ارکستر زهی ، فلوت ریکوردر و کر قطعات به یادماندنی و خاطره انگیزه روز جهانی کودک را روی صحنه می برند.

رهبر ارکستر کودکان پارس در ادامه افزود : تعداد اعضای ارکستر 100 نفر از کودکان آموزش دیده موسیقی در کانون موسیقی پارس هستند و قرار است افسانه سیمرغ براساس منطق الطیر عطار ، بازنویسی شده توسط زهرا خانلری به روی صحنه رود.