دفاع مقدس باید درجبهه فرهنگی ادامه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رشید خدابخش بعداز ظهر امروز درمراسم افتتاحیه نمایشگاه یادمان شهدای ورزشکار دفاع مقدس گفت :درهشت سال دفاع مقدس ، ملت ایران با اتکا به خداوند و رهبری امام راحل ودلاورمردیهای رزمندگان اسلام که با ایثار گریها وشهادت ها همراه بود روز های افتخار را رقم زدند وقدرت ایران اسلامی درحفظ استقلال ، آزادی وحمایت ارضی کشور به منصه ظهور رسید .

وی افزود:اکنون باید قدر خون شهدا وایثارگریهای جانبازان هشت سال دفاع مقدس را دانست .

مدیرکل ورزش وجوانان استان اصفهان با اشاره به اینکه ایران اسلامی لحظه های سختی را با جانفشانی هایی که صورت گرفت پشت سرگذاشت ودفاع مقدسی که اکنون افتخار هرایرانی است رقم خورد تصریح کرد :باید درنظر داشت که دفاع مقدس تمام نشده بلکه جبهه اش عوض شده ودرشرایط فعلی باید با جنگ نرم دشمن که جوانان ماراهدف قرارداده با تمام قدرت مبارزه کرد .

خدابخش ادامه داد : استکبار جهانی ودشمنان دیگر ایران اسلامی با ترفندهای بسیاری از جمله شبکه های ماهواره ای قصد دارند به طرق مختلف ایران را کوچک بشمارند وشخصیت های مارا تحقیرکنند اما تاریخ باتوجه به وقایعی که رخ داده واقعیت های بسیاری رابه اثبات رسانده که ماایرانیها با تکیه به فرهنگ اسلامی وایرانی هویت خودرا از دست نداده است .

مدیرکل ورزش وجوانان یادآور شد :اکنون با درایت مقام معظم رهبری پایبند به اصول وارزشهای انقلاب اسلامی وهشت سال دفاع مقدس همچنان هستیم تا روز به روز به اقتدار وعزت ایران اسلامی افزوده شود .

وی تاکیدکرد : درورزش نیز پایبندی به ارزشها سرلوحه قرار گرفت به طوری که برای نمونه بارها ورزشکاران ایران اسلامی درمیادین مختلف برای رویارویی با حریفان رژیم اشغالگر قدس امتناع کرده اند چراکه برای اهالی ورزش هرچند مدال قهرمانی افتخاری بس بزرگ است اما افتخار بزرگتر دفاع ازارزشهایی است که دربرهه های مختلف اززمان ایران اسلامی با عزت وافتخار به آن نائل آمده است .