ساماندهی خدمات تلفن اینترنتی / ارائه پروانه VOIP توسط رگولاتوری

به گزارش خبرنگار مهر، سرویس تلفن اینترنتی – Voice Over IP – یا همان IP تلفنی همچون ارائه دیگر خدمات اینترنتی در کشور از زمان ورود خود فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده و هم اکنون بازار این خدمات 15 ساله که بخش خصوصی آن را در اختیار دارد با ورود شرکت ارتباطات زیرساخت به آن و انتخاب پیمانکار برای ارائه این خدمات با مشکلات عدیده ای روبرو است.

ارائه خدمات تلفن اینترنتی از ابتدای سال 88 و از سوی شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت با هدف ساماندهی به بازار ترافیک مکالمات بین الملل خارج به داخل و بالعکس به سه پیمانکار داخلی سپرده شد که این موضوع نارضایتی حدود 120 شرکت کوچک فعال در این حوزه را به همراه داشت.



حال با پایان یافتن این قرارداد، بار دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت با برگزاری مزایده، ارائه ترافیک مکالمات بین الملل ترمینیشن و اورجینیشن-انتقال تماس های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل وبالعکس - را که قرار بود به شرکتهای کوچک VOIP بسپارد به 5 شرکت بزرگ سپرد که این موضوع باردیگر نارضایتی شرکتهای ارائه دهنده VOIP را که هم اکنون به صورت دو شرکت تعاونی بزرگ درآمده اند تا انحصار این بازار را از بین ببرند به همراه داشته است.



دراین شرایط و با وجود مشکلات بسیار بر سر راه تلفن اینترنتی و نیز معضل قاچاق مکالمات که به دلیل عدم ساماندهی در این بازار به وجود آمده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که ارائه خدمات VOIP در کشور را ساماندهی می‌کند.

اصول حاکم بر ارایه خدمات VOIP تدوین می‌شود

به گزارش مهر، مدیر کل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که با توجه به توسعه فناوریهای ارتباطی و افزایش استفاده از پروتکل اینترنت (IP) در ارائه خدمات صوت – VOICE OVRE IP - اصول حاکم بر ارائه خدمات VOIP تدوین می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی تاکید کرد که برای بررسی و ساماندهی وضعیت موجود ارائه خدمات VOIP، تعیین شاخصهای فنی و کیفی، حمایت از حقوق استفاده ‌کنندگان از خدمات و تعیین تعرفه خدمات، ضوابط و مقررات ارائه خدمات VOIP تدوین می‌شود.

به گفته وی رگولاتوری پس از انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و تصویب اصول حاکم بر ارائه این خدمات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نسبت به صدور پروانه فعالیت در این حوزه اقدام می کند.

پروانه تلفن اینترنتی توسط رگولاتوری صادر می شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز از اعطای پروانه برای شرکتهای تلفن اینترنتی توسط رگولاتوری خبر داده و اعلام کرده که رگولاتوری آیین نامه و ضوابط مزایده اعطای پروانه برای شرکت های تلفن اینترنتی را در دستور کار خود دارد.

محمد کرم پور تاکید کرد که به زودی این آیین نامه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می شود که در این زمینه نیازی به هماهنگی با شرکت ارتباطات زیر ساخت نیست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتوری دارای اختیار کامل در این زمینه است.

جلوگیری از ارتباطات زیرزمینی مکالمات بین الملل



به گزارش مهر، پدیده ارتباطات بین الملل وارده غیرمجاز که تحت عنوان قاچاق مکالمات تلفنی شناخته می شود از سال 1377 در کشور شیوع یافته و به صورت غیررسمی با آماری برابر با یک میلیارد دقیقه سالیانه خسارت بسیاری به کشور وارد می کند.



از آنجایی که مکالمات بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌الملل کشور مبدأ‌ و مقصد برقرار شود برقراری این ارتباطات از مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن غیرمجاز و یا همان قاچاق مکالمات تلفنی محسوب می‌شود. بدین ترتیب این پدیده با کاهش چشمگیر درآمد ارزی دولت، منجر به خسارات بسیاری به کشور می‌شود.



علاوه بر این شرکت‌هایی که اقدام به قاچاق مکالمات تلفنی می‌کنند با سوء‌استفاده از یارانه‌هایی که دولت به مکالمات تلفنی اختصاص می‌دهد اقدام به ترانزیت ارتباطات دیگر کشورها از طریق ایران می‌کنند و به جای این که ارتباطات دیگر کشورها مستقیماً به مقصد ارسال شود به ایران ارسال و از طریق مراکز بین الملل ایران به کشور مقصد ارسال می‌شود؛ بدین ترتیب از این یارانه به نفع دیگر کشورها استفاده می‌کنند که این امر نیز خسارت غیرقابل جبرانی را به اقتصاد کشورمان وارد می‌کند.



اما لطمه امنیتی، فرهنگی و سیاسی که این پدیده به کشورمان وارد می‌کند بسیار بزرگتر از ابعاد اقتصادی آن است چرا که این ذهنیت را در دیگر کشورها ایجاد می‌کند که این پدیده به صورت گسترده‌ای در ایران وجود دارد و عزمی برای مقابله با آن وجود ندارد و اقدامی ضربتی برای از بین بردن این پدیده انجام نمی‌ شود که قطعاً این موضوع تأثیر سوئی در تعاملات ما با دیگر کشورها خواهد داشت.

با این حال کارشناسان معتقدند که ساماندهی وضعیت موجود ارائه خدمات VOIP و تدوین اصول حاکم بر ارائه این خدمات می تواند تا حدی از برقراری ارتباطات زیرزمینی مکالمات بین الملل جلوگیری کرده و بسیاری از مشکلات موجود در بخش تلفن اینترنتی در کشور را مرتفع کند.