رامسفلد: انتظار عراقي آرام و با ثبات پس از برگزاري انتخابات يك اشتباه است // اين مردم هنوز سختيهاي زيادي را پيش رو دارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، " دونالد رامسفلد" وزير دفاع آمريكا شب گذشته در سخنراني در واشنگتن ضمن تاكيد بر لزوم برقراري انتخابات عراق در تاريخ تعيين شده، هشدار داد كه برگزاري انتخابات عراق موجب فرونشاندن ناآراميها و خشنونت در اين كشور نخواهد شد.

رامسفلد در يك كنفرانس مطبوعاتي در پنتاگون در جمع خبرنگاران گفت: " ما بدنبال برقراري صلح و آرامش فوري در عراق هستيم اما انتظار عراقي آرام و با ثبات پس از برگزاري انتخابات يك اشتباه است. به اعتقاد من خواست ما در مورد عراق بايد واقع گرايانه باشد."

وي خاطر نشان كرد: " اين مردم هنوز سختيهاي زيادي را پيش رو دارند: تندروهاي عراقي، تروريستها و در اين ميان مردمي كه تصميم دارند تا سرنوشت كشور را بدست گيرند بايد تلاش كنند تا بيش از اين چيزي را از دست ندهند."

رامسفلد گفت: " مردم عراق بايد آنچه را كه از دستشان برمي آيد انجام دهند تا موفق شوند و ما هم در اين اوضاع تمام چيزهايي را كه آنها موفق به انجام آنها نشده اند انجام مي دهيم."

در همين كنفرانس خبري " ريچارد مايرز" رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا نيز سخنراني كرد و در ادامه صحبتهاي رامسفلد تاكيد كرد كه خشونتهاي عراق با برگزاري انتخابات پايان نخواهد يافت اما برگزاري انتخابات عراق گام مهمي درروند سياسي عراق خواهد بود.

مايرز گفت: " من نمي گويم بعد از برگزاري انتخابات عراق در 30 ژانويه ديگر اين تعداد حملات و نا آراميها را نخواهيم داشت. برگزاري انتخابات عراق نوش دارو و حل و مسائل قطعي براي مشكلات عراق نخواهد بود اما اين مي تواند گام مهمي در زمينه قانوني كردن دولت عراق خواهد بود."

مايرز با اعلام اين موضوع كه انتظار دارند حملات و نا آراميها در عراق با نزديك شدن هرچه بيشتر به زمان برگزاري انتخابات عراق افزايش يابد گفت: " چيزي كه ما مي گوييم اين است كه انتظار داريم كه اين حملات با نزديك شدن به تاريخ برگزاري انتخابات در 30 ژانويه دامنه و گسترش بيشتري پيدا كند و دراين روزها ما حملات وحشيانه اي را نه تنها عليه نيروهاي ائتلافي بلكه عليه عراقيها داريم."