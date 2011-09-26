موج جدید تغییرات قیمتی در بازار/ تداوم افزایش خودسرانه نرخ لبنیات

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان فصل تابستان و فرا رسیدن روزهای پاییزی، بازار هم رنگ و بوی خود را تغییر داده و وارد فضایی متفاوت از روزهای گرم تابستانی شده است. میوه‌های تابستانی نیز رونق گذشته را ندارند و سبدهای مصرفی مردم، از نارنگی و لیموشیرین و پرتقال پر شده است.

البته شاید این تغییر چهره به خاطر شیوع بیماری‌هایی همچون سرماخوردگی‌های فصلی هم باشد که بساط خربزه و هندوانه و طالبی را برچیده است و تمایل بیشتری را برای میوه‌های زمستانی و پاییزی باز کرده است. به همین دلیل کاهش تقاضا است که قیمت برخی اقلام میوه تابستانی کاهش یافته است، البته در برخی اقلام نیز که تقاضا همچنان وجود دارد، اما به دلیل کاهش عرضه، قیمت بالا رفته است و نسبت به هفته‌های گذشته، مردم این کالا را با کیفیت کمتر و قیمت بالاتر خرید می‌کنند.

اما این تغییرات قیمتی تنها مختص میوه نیست؛ بلکه برخی اقلام دیگر هم با خنک شدن هوا طرفداران بیشتری پیدا کرده‌اند و تقاضا برای مصرف آنها افزایش یافته است، در برخی از این اقلام کشور خودکفا است و تولیدات به اندازه نیاز کشور توسعه یافته است، اما در برخی از اقلام دیگر همچنان کاهش وجود دارد و افزایش تقاضا، برهم زننده بازار آنها می‌شود.

نکته حائز اهمیت دیگری که در بازار این روزها مشاهده می‌شود، موضوع افزایش خودسرانه قیمت برخی اقلام به ویژه محصولات لبنی است که اگرچه دولت بارها و بارها در هفته‌های گذشته اعلام کرده است که با افزایش قیمت موافقت نکرده است، اما هر روز قیمت درج شده بر روی برخی کالاهای لبنی تغییر می‌کند و در بیشتر قیمت‌ها، رو به افزایش می‌نهد.

در این میان، خامه با افزایش 150 تومانی به 600 تومان رسیده است، در حالیکه در گذشته قیمت آن 500 تومان بوده است. همچنین قیمت هر ماست 1500 گرمی هم با افزایش مواجه بوده است و حالا به 2170 تومان رسیده است، این درحالی است که تا پیش از آن، قیمت در حدود 2000 تومان بوده است. این درحالی است که دولت اعلام می‌کند که هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت محصولات لبنی صادر نکرده است.

در حال حاضر قیمت شیر بطری 3 درصد چربی که تا هفته‌های گذشته 920 تومان بوده است، این روزها در برخی برندها تا 1050 تومان نیز رسیده است. همچنین شیرنایلونی نیز در برخی از برندها به قیمت 580 تومان عرضه می‌شود و در برخی برندها این قیمت به 620 تومان نیز می‌رسد.

قیمت پنیر 500 گرمی نیز 2400 تومان است ولی در برخی برندها، این پنیر با وزن نیم کیلویی به 2600 تومان نیز می‌رسد.

نرخ فعلی و قبلی برخی اقلام لبنیات در برخی برندها

ردیف نوع محصول لبنی نرخ قدیم نرخ جدید 1 شیر بطری 3 درصد چربی 920 تومان 1050 تومان 2 شیر نایلونی 580 تومان 620 تومان 3 خامه 100 گرمی 500 تومان 600 تومان 4 پنیر 500 2400 تومان 2600 تومان 5 ماست 1500 گرمی 2170 تومان 2250 تومان

البته کارخانجات تولیدکننده نیز معتقدند که علت افزایش قیمت این است که آنها باید شیر خام را به نرخ بالاتری از دامداران خریداری کنند و این امر باعث نابسامانی در قیمت شیر شده است، در حالیکه دامداران نیز معتقدند که تولیدکنندگان خود به دلیل بالارفتن برخی هزینه‌های تبعی خود، افزایش قیمت را اعمال کرده و ریالی هم به دامداران بالاتر از نرخ‌های قبلی نمی‌دهند.

به هرحال، هم اکنون افزایش قیمت مواد لبنی بدون مجوز صورت گرفته است و هر برندی که این افزایش را اعلام کرده است، باید پاسخگو بوده و کار زیادی را برای بازگشت اعتماد سلب شده از مردم بپردازد.

جزئیات قیمت میوه در بازار

گشت و گذاری در بازار نشانگر این است که هم اکنون قیمت انگور بی‌دانه شیراز 900 تومان، انگور مهری 1200 تومان، انگور کندری 1200 تومان، انگور بیدانه قرمز 1300 تومان، انگور عسگری 800 تومان است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم هلو هسته جدا 1200 تومان، خربزه ایوان کیفی 450 تومان، خربزه مشهدی 450 تومان، پرتقال وارداتی 1800 تومان، سیب شفیع‌آبادی 700 تومان، گلابی شاه‌میوه 2000 تومان، انار کاشان 1000 تومان، انواع سیب گلاب 1000 تومان، سیب سبز 1000 تومان، زغال اخته 2700 تومان، خیار رسمی 500 تومان، خیار گلخانه‌ای 400 تومان است.

نارنگی 1600 تومان، طالبی تو سبز 500 تومان، گردو 1000 تومان، پسته 5000 تومان، فندق 1700 تومان، موز 1100 تومان، هندوانه 150 تومان، هلو 1500 تومان، هلو انجیری 2000 تومان، شلیل 1300 تومان، لیموشیرین 1200 تومان است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم بادمجان دلمه 350 تومان، بادمجان قلمی 350 تومان، سبزی جور 350 تومان، سبزی خوردن 350 تومان، سیر داخلی 3500 تومان، شلغم 150 تومان، فلفل دلمه‌ای 350 تومان، گوجه 400 تومان، کاهوپاک کرده 400 تومان، کدو 350 تومان، کلم سفید 200 تومان، لوبیا سبز 700 تومان، لیموترش سنگی 1200 تومان، لیموترش 1000 تومان، هویج 250 تومان، پیاز شیری 430 تومان و سیب زمینی 200 تومان است.

جزئیات قیمت کالاهای ضروری

بررسی‌ها در بازار نشانگر این است که قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله منجمد برزیلی 7950 تومان، ران گوساله ممتاز 13 هزار و 150 تومان، چرخکرده گوساله 10 هزار و 470 تومان، چرخکرده مخلوط 11 هزار و 180 تومان، ران گوسفندی 18 هزار و 700 تومان، خورشتی گوسفندی 20 هزار تومان، راسته گوسفندی 23 هزار و 700 تومان، فیله مرغ 900 گرمی 7700 تومان، ران و سینه مرغ 1800 گرمی 8200 تومان است.

همچنین قیمت تن ماهی 180 گرمی 1960 تومان، تن ماهی 200 گرمی 2650 تومان، روغن مایع 810 گرمی 2350 تومان، ماکارونی 700 گرمی 950 تومان است.

گشت و گذاری در بازار نشانگر این است که قیمت هر کیلوگرم برنج طارم معطر 3900 تومان، برنج هاشمی 4000 تومان، برنج دودی هاشمی 4380 تومان، برنج طارم 2600 تومان، برنج طارم هاشمی 3800 تومان، است.

بازار حبوبات نیز این روزها دستخوش تغییر و تحولاتی است. هر بسته 900 گرمی عدس 2520 تومان، لوبیا قرمز 2650 تومان، نخود و لوبیا مخلوط 2250 تومان، لوبیا قرمز 2850 تومان، لوبیا چیتی 2300 تومان، نخود 2100 تومان، قند 1200 تومان، شکر 1700 تومان است.