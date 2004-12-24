افزايش وام مسكن زلزله زدگان بم با بهره كم// 5/3 ميليون تومان كمك بلاعوض به زلزله زدگان بم

دكترعباس اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه در گذشته وام مسكن براي خانوار ساكن شهري 6 ميليون تومان و براي روستاييان 4 ميليون تومان در نظر گرفته شده بود، گفت : از آنجاكه اين مبلغ پاسخگوي نياز خانوارهاي زلزله زده بم نبود و همجنين بهره آن نيز بالاي 15 درصد بود بنابراين به دليل نارضايتي مردم اين مبلغ با بهره 5 درصد افزايش يافت.

وي افزود: از مبلغ كل وام مسكن 5/3 ميليون تومان به عنوان بلاعوض و يك ميليون تومان نيز قرض الحسنه به زلزله زدگان تعلق مي گيرد ، همچنين در كل به خانوارهاي 6 نفز به بالا 5/16 ميليون تومان و براي جمعيت كمتر از 6 نفر 5/15 ميليون تومان براي ساخت و ساز تعلق خواهد گرفت.

وي خاطر نشان كرد: اختصاص بودجه جديد در عمليات ساخت و ساز مسكن تسريع به وجود خواهد آورد و همچنين در امور بازسازي بم از اين پس براساس مصوبه جديد خود مردم واهالي اين شهر مشاركت خواهند داشت واين امر باعث مي شود كارها بهتر از قبل انجام شود.

رييس شوراي شهر بم به مشكلات شهرستان بم اشاره و تاكيد كرد: مشكلات بهداشتي اهالي اين شهر با سرعت در حال پيگيري و رفع شدن است و همچنين آب لوله كشي شهر بم نيزبه كمك يونيسف در حال اقدام است و تمام فكر مسوولين اين شهر اين است كه مساله اسكان موقت هرچه سريعتر حل شود كه اين امر نيز با تخصيص اعتبارات جديد برطرف خواهد شد.

اسماعيلي در خصوص ميزان مستمري افراد زلزله زده گفت: كار پرداخت مستمري به خانواده هاي زلزله زده از تاريخ 29 آذرماه آغاز شده و در دونوبت تا پايان سال با توجه به تعداد افراد خانوارها از 30 تا 100 هزار تومان به آنها پرداخت مي شود .

وي افزود: به منظور ايجاد زمينه هاي اشتغال بيشتر افراد اين شهرستان ، يكسري امتيازات خاص براي آنها درنظرگرفته شده كه استخدام افراد بومي در شرايط مساوي يكي از اين اقدامات است.