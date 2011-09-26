تصویربرداری مستند "سلام با گامارجوبا" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که به تهیه‌کنندگی مسعود کوثری، از اساتید مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران ساخته می‌شود، روایت زندگی مردی است که می‌خواهد از اصفهان تا گرجستان را با پای پیاده طی کند و در این راه با مشکلاتی رو به رو می‌شود. فیلم با این پوسته وارد زندگی گرجی تبارهای ایرانی می‌شود که از زمان شاه عباس اول در ایران ساکن هستند و رویکردهای مختلف و متفاوتی را نسبت به حفظ فرهنگ و زبان خود در پیش گرفته‌اند.

بخش تحقیقاتی "سلام با گامارجوبا" که از اردیبهشت امسال آغاز شده بود، توسط راتی آوالیانی، از محققین گرجستانی و کمیل سهیلی، کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی صورت گرفته است. این مستند داستانی با استفاده از دو زبان گرجی و فارسی آماده شده و سپس به فارسی و انگلیسی زیرنویس می‌شود.

گروه به‌ زودی برای ادامه تصویربرداری عازم شهرستان افوس در غرب استان اصفهان می شوند و احتمالاً تصویربرداری تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت. برای ساخت موسیقی این اثر با چند موسیقیدان گرجستانی صحبتهایی شده است که هنوز حضور آنها در فیلم قطعی نیست.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: کمیل سهیلی، تهیه‌کننده: دکتر مسعود کوثری، تصویربردار: مرتضی غیور، صدابردار: آرش کلیدری، محققین: راتی آوالیانی، کمیل سهیلی، عکاس: علی محمد شریفی، با حضور: آریا خسروی، هدایت فرحبخش، محمد برهانی، مجیداصلانی، مهدی مقصودی، تهیه شده در شرکت سینمایی سیمیا فیلم.