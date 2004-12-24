مهندس نجابت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" در قم تصريح كرد: در حال حاضر، يكي از مشكلات ساكنان شهر قم وجود گرد و غباري است كه در فصول خشك سال و پس از وزش باد بخشي از فضاي شهر را پر كرده و معضلات فراواني را به همراه مي آورد. وي افزود: در طول سال، بيش از 50 روز غبار آلودگي با قدرت ديد كمتر از 500 متر افقي در استان قم وجود دارد و حداقل 3 طوفان شديد و تيره كننده هوا در سال نيز مشاهده ميشود.
مديركل منابع طبيعي قم اهميت بررسي منشأ گرد و غبار در شهر قم را مورد تأكيد قرار داد و اظهار كرد : اداره كل منابع طبيعي قم، اقدام به يكسري مطالعات پايه اي نموده كه بر اين اساس، سه كانون بحران در اطراف شهر قم به مساحت 51 هزار هكتار شناسايي شده اند.
نجابت كانونهاي شناسايي شده را مورد اشاره قرار داد و گفت: منطقه شمال غرب قم موسوم به كوه نمك، منطقه جنوب شرقي موسوم به حسين آباد ميش مست و منطقه شمال شرقي موسوم به حوض سلطان در اين مطالعات، به عنوان كانونهاي بحران شناسايي شدهاند.
وي در پايان به عواملي از قبيل كورههاي آجرپزي و معادن، كارخانه هاي گچ و سنگ و تخليه نخاله هاي ساختماني در اطراف شهر قم اشاره كرد و گفت : تمامي اينعوامل درايجاد گرد و غباردرسطح استان قم تأثير گذارهستند .
به گفته وي ، هم اكنون مطالعات اجرايي كانونهاي بحران، نيازمند تأمين اعتبار لازم همراه با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط و مشاركت مردمي است .
در گفت و گوي "مهر" با مديركل منابع طبيعي استان قم مطرح شد :
سالانه بيش از 500 متر مكعب غبار روي سر مردم قم فرود ميآيد
مديركل منابع طبيعي قم گفت: در طي سال، حداقل 500 متر مكعب غبار بر روي شهر قم فرود ميآيد.
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