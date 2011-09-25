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۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

آزاد:

خود باوری و روحیه ایثارگری بزرگ ‌ترین دستاورد جنگ تحمیلی است

خود باوری و روحیه ایثارگری بزرگ ‌ترین دستاورد جنگ تحمیلی است

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: خودباوری، روحیه ایثارگری و بسیجی از بزرگ ‌ترین دستاوردهای جنگ تحمیلی است که معلمان باید این فرهنگ را به دانش ‌آموزان انتقال دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد یکشنبه در مراسم محوری نواخته شدن زنگ مهر در مجتمع ورزشی شهید بهشتی زاهدان، اظهار داشت: جنگ تحمیلی دستاوردهای زیادی برای ما به همراه داشته است که باید ارزش‌ های این جنگ نابرابر را حفظ کنیم.

وی با اشاره به طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش گفت: این طرح سیستم آموزش و پرورش را دگرگون خواهد کرد.

وی افزود: دولت با تمام وجود آماده است مشکلات پیرامون دانش ‌آموزان را برطرف کند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان نیز در این مراسم بیان داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران با اختصاص سنگین ‌ترین اعتبارات در حوزه آموزش و پرورش توجه خود را به این مهم نشان داده است.

آیت‌الله عباسعلی سلیمانی گفت: دانش ‌آموزان ایرانی با کمترین امکانات و ظرفیت بالای هوشی، به برکت انقلاب اسلامی به یک رشد و بالندگی چشمگیری دست یافته‌ اند به گونه ای که دشمنان عملا حیرت و تعجب خود را از این سرعت شتاب زده ایران به طور علنی اعلام می ‌کنند.

کد مطلب 1416228

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