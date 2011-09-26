دیکتاتوری صالح در یمن؛ ضرورت یا بهانه

یمن کشوری است که به لحاظ موقعیت سوق الجیشی در منطقه ای حساس قرار دارد. این کشور علاوه بر آنکه یکی از متحدین آمریکا و عربستان است، همچنین در چند سال گذشته به پایگاهی مهم برای القاعده و گروههای افراطی تبدیل شده است.

سه روز پیش عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن وارد صنعا پایتخت این کشور شد. وی که پس از حمله مخالفان و سوء قصد به جانش زخمی شد و به ریاض پایتخت عربستان گریخته بود انتظار می رفت تا سفری بدون بازگشت را داشته باشد، اما این بازگشت، گمانه زنی های زیادی را دوباره در افکارعمومی منطقه و یمن به وجود آورد.

عبدالله صالح در نخستین سخنرانی خود خواستار خویشتنداری نیروهای امنیتی و مخالفان شد. در حالیکه مخالفان او را دست نشانده عربستان می دانند، او تلاش دارد تا این نکته را القاء کند که وجود وی به عنوان حتی یک دیکتاتور می تواند برای یمن بسیار مفید باشد.

تا کنون یمن تاکنون با القای اندیشه ترس از افراط گرایی و همچنین با استفاده از پولهای نفتی عربستان و دلگرم کردن نیروهای وفادار به خود توانسته است تا در برابر موج مخالفان ایستادگی کند، اما نکته مهی که در تحولات یمن نسبت به برخی تحولات مشابه وجود دارد این است که تحولات این کشور از نوعی است که قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای درباره آن دچار تشتت آرا شده اند.عربستان به شدت از ادامه حضور صالح در یمن و همسایگی خود دفاع می کند و برای این منظور تاکنون تمام تلاش خود را به کار گرفته و ظاهراً تاکنون هم موفقیتهایی داشته است.

آمریکا گرچه تاکنون درباره تحولات یمن موضعی قاطع و مشخص اتخاذ نکرده، اما در تلاش است تا با درخواست برای پایان خشونتها و درخواست از عبدالله صالح برای انتقال قدرت و برگزاری انتخابات تا پایان سال به زعم خود موضع میانه را اتخاذ کند. به نظر می رسد آمریکا درصدد است تا بار دیگر اعلام موضع خود در برابر دموکراسی خواهی مردم منطقه جای پای خود را پس از انقلاب تقویت کند، اما امروزه تحولات در یمن یک سکه دو رو است و آینده این کشور با وجود آزادی خواهی و دموکراسی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

عبدالله صالح بر آن است تا با اتهام به افراطیون این تحولات را نتیجه حضور القاعده در یمن و در بین انقلابیون و مردم معرفی کند اما شعارها و حرکتهای جهت دار مردم نشان از آن دارد که این حرکت درصدد کسب آزادیهای مشروعی است که برای مدت بیش از سه دهه، صالح آنها را از بین برده است. با این وجود هنوز بین آمریکا و عربستان درباره ادامه حضور دیکتاتور صالح، به بهانه ممانعت از قدرت یابی القاعده اختلاف نظرهای عمده ای وجود دارد، ولی آنچه روشن به نظر می رسد این است که گذار این کشور از دیکتاتوری صالح به سوی آزادی، دموکراسی و یا حتی در بدترین شرایط به سوی یک دیکتاتور صالح با فراز و نشیبهایی روبرو خواهد بود.

حسین امیری