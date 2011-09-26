آمریکا درپی حذف رهبران جهادی عراق و افغانستان است

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با تاکید بر اینکه آمریکا در هر کشور اسلامی پس از اقدام نظامی کشف دستاوردهای سیاسی و اقتصادی را در دستور کار خود قرار می‌دهد، اظهار داشت: براساس استراتژی ایالات متحده هر اقدامی در سیاست خارجی باید صرفه سیاسی و اقتصادی داشته باشد.

نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صرفه اقتصادی و سیاسی اقدامات توسعه طلبانه آمریکا را برای مردم این کشور توجیه می‌کند، گفت: آمریکا با دستکاری کردن در چینش نیروهای سیاسی، انعقاد قراردادهای اقتصادی در سطح کلان عواید حضور خود در کشورها را مستمر می‌کند.

وی تصریح کرد: آمریکا در گام بعدی نیروهای امنیتی خود را برای همکاری با نیروهای تروریستی منطقه فعال کرده تا فضای امنیتی مورد نظر آمریکا را در کشورهای اشغال شده به وجود آورد.

فلاحت پیشه افزود: ناامنی‌های موردی که در عراق و افغانستان وجود دارد و ترورهایی که به صورت گزینشی در این کشورها صورت می‌گیرد بی ارتباط با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا در افغانستان و عراق نیست، زیرا آنها سعی دارند شرایط سیاسی منطقه را به نفع آمریکا تغییر دهند.

رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی مسئولیت تامین امنیت کشورهای اشغال شده با اشغالگران است، گفت: آمریکا و ناتو مسئول تامین امنیت کشورهای اشغال شده و سیاست‌مداران و حاکمان این کشورها هستند.

وی با تاکید بر این که آمریکا و ناتو باید در قبال این بی‌مسئولیت‌ها و ترور شهید ربانی پاسخگو باشند، اظهار داشت: سیاست آمریکا بعد از شکل گیری سامان سیاسی کشور افغانستان به سمت حذف رهبران جهادی این کشور بود لذا آمریکا و ناتو بیش از طالبان و گروهک‌های تروریستی در ناامنی‌های افغانستان مقصر هستند.