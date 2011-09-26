آرش معیریان، کارگردان فیلم سینمایی "فیتیله و ماه پیشونی" در این باره به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر برای فیلمبرداری این مجموعه در یزد هستیم و به احتمال زیاد ضبط یک هفته تا ده روز دیگر به پایان می‌رسد. همزمان با فیلمبرداری، تدوین هم انجام می‌شود. خودم تدوین را انجام می‌دهد.

در فیلم سینمایی "فیتیله و ماه پیشونی" بازیگرانی همچون محمد مسلمی، علی فروتن، حمید گلی، احمد نجفی، چنگیز جلیلوند و سیروس گرجستانی و بازیگران خردسال والا شهیری و رایا رحیمی نقش‌آفرینی می‌کنند.

فیلم "فیتیله و ماه پیشونی" داستان شخصیت‌های کودک و بزرگسال را روایت می‌کند که عده‌ای ماه پیشونی را می‌دزدند و اتفاق‌هایی در این میان رخ می‌دهد.

فیلمنامه این فیلم را تمنا رستگار نوشته و معیریان بازنویسی را بر عهده داشته است. احمد نجفی علاوه بر بازی در فیلم "فیتیله و ماه پیشونی" تهیه‌کنندگی آن را هم بر عهده دارد.