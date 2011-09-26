تلاش محققان کشور برای تولید ذرت مقاوم به خشکی با روشهای مولکولی

فریدون حسین زاده - محقق این طرح با بیان اینکه این پروژه تحقیقاتی در قالب پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک اجرایی شده است، افزود: در این پروژه به بررسی تغییرات بیان ژن rab17 القاﺀ شونده با تنش خشکی ذرت پرداخته شد.

وی ادامه داد: برای بررسی تنش خشکی در گیاه ذرت از شاخص های مولکولی موجود در ژن rab17 در زمینه پاسخ به تنش خشکی استفاده شد تا بیان این ژن در ذرت افزایش یابد و در نهایت پروتئین هایی که مربوط به این ژن به نام LEA سنتز شد.



حسین زاده با اشاره به نحوه اجرای این تحقیقات اظهار داشت: در این مطالعات از دو نمونه ذرت به نامهای "سینکل کراس" و لاین استفاده شد. این دو رقم به ترتیب حساس و متحمل به خشکی هستند.



این محقق خاطر نشان کرد: به منظور بررسی میزان تحمل خشکی ژن rab17 جداسازی شد و در هر دو نمونه مورد بررسی قرار گرفت.



حسین زاده یادآور شد: برای این منظور مدتی لاین های مورد آزمایش را تا مرحله گل دهی آبیاری کردیم و پس از آن این لاین ها طی 10 روز تنش های خشکی (توقف آبیاری) در مقایسه با نمونه های کنترل را تجربه کردند.



وی با اشاره به نتایج به دست آمده از این روش اضافه کرد: پس از 10 روز از برگ، کاکل و بلال نمونه برداری شد و مطالعات مولکولی نشان داد که این ژن با تولید پروتئین های LEA یا (Late Embryogenesis Abundant) می تواند تحمل به خشکی ذرت به دست آمده را در مقایسه با رقم سینکل کراس افزایش دهد.



محقق طرح ادامه داد: پروتئین های LEAدر محافظت ساختارهای ویژه سلولی و یا بهبود اثرات تنش خشکی نفش داشته و به علت آب دوست بودن آنها با اتصال به آب می توانند به حفظ حداقل نیاز آب سلولی کمک کنند.



حسین زاده خاطر نشان کرد: نتایج این تحقیقات می تواند کشور را در تولید ذرت متحمل به خشکی در وسعت زیاد یاری کند ضمن آنکه گامی است در جهت مبارزه با تحمل در ارقام ذرت برداشته شود.