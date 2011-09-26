  1. سیاست
  2. سایر
۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۲

سبحانی نیا:

مداخله در روند انقلاب های منطقه به ضرر عربستان است

مداخله در روند انقلاب های منطقه به ضرر عربستان است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مداخلات عربستان را امور کشورهای منطقه به ضرر این کشور خواندو تاکید کرد که این مداخلات فضای انقلاب های منطقه و دولت های جدید در این کشورها را ضد سعودی خواهد کرد.

حجت‌الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به مداخله آل سعود در یمن و بحرین اظهار داشت: این گونه مداخلات به ضرر عربستان است و فضای کشورهای عربی منطقه مانند سوریه، مصر، لیبی، یمن و بحرین را به فضایی ضد سعودی تبدیل خواهند کرد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مداخله بی‌جای عربستان در امور کشورهای منطقه و روند بیداری اسلامی در این کشورها تاثیرات منفی در روابط عربستان با دولت‌های جدید کشورهای عربی پس از پیروزی انقلاب‌های مردمی خواهد گذاشت.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ضمن رعایت اصول حاکم بین‌الملل در قبال مسایل منطقه‌ای، عربستان را از مداخله در امور کشورهای همسایه برحذر می‌دارد، تصریح کرد: عربستان باید هرچه سریعتر نیروها و سربازان خود را از این کشورها فرا خواند.

سبحانی نیا علت اصلی مداخله عربستان در امور کشورهای انقلابی نگرانی از ادامه حرکت‌‌های آگاهانه ملت‌های منطقه دانست و تصریح کرد: مداخله عربستان در امور کشورهای انقلابی بر خلاف خواست این کشور حرکت مردمی بر علیه رژیم آل سعود را تسریع می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عربستان سعودی با حمایت از پادشاه یمن طی روزهای اخیر به قتل عام مردم این کشور پرداخته و اقدامات سرکوبگرایانه و وحشیانه ای را علیه مردم بحرین انجام داده‌است.

کد مطلب 1416311

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها