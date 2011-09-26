مداخله در روند انقلاب های منطقه به ضرر عربستان است

حجت‌الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به مداخله آل سعود در یمن و بحرین اظهار داشت: این گونه مداخلات به ضرر عربستان است و فضای کشورهای عربی منطقه مانند سوریه، مصر، لیبی، یمن و بحرین را به فضایی ضد سعودی تبدیل خواهند کرد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مداخله بی‌جای عربستان در امور کشورهای منطقه و روند بیداری اسلامی در این کشورها تاثیرات منفی در روابط عربستان با دولت‌های جدید کشورهای عربی پس از پیروزی انقلاب‌های مردمی خواهد گذاشت.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ضمن رعایت اصول حاکم بین‌الملل در قبال مسایل منطقه‌ای، عربستان را از مداخله در امور کشورهای همسایه برحذر می‌دارد، تصریح کرد: عربستان باید هرچه سریعتر نیروها و سربازان خود را از این کشورها فرا خواند.

سبحانی نیا علت اصلی مداخله عربستان در امور کشورهای انقلابی نگرانی از ادامه حرکت‌‌های آگاهانه ملت‌های منطقه دانست و تصریح کرد: مداخله عربستان در امور کشورهای انقلابی بر خلاف خواست این کشور حرکت مردمی بر علیه رژیم آل سعود را تسریع می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عربستان سعودی با حمایت از پادشاه یمن طی روزهای اخیر به قتل عام مردم این کشور پرداخته و اقدامات سرکوبگرایانه و وحشیانه ای را علیه مردم بحرین انجام داده‌است.