سید احمد محیط طباطبایی به خبرنگار مهر گفت: این خانه که کاربری مسکونی دارد در فهرست آثار ملی ثبت نشده است اما جزئی از بافت عودلاجان تهران به عنوان بافت تاریخی و ملی محسوب شود.

این کارشناس امور فرهنگی ادامه داد: منزل و مطب دکتر ارسطو علاج نخستین رئیس بیمارستان بلدیه تهران در یک ساختمان واقع شده است که از یادگارهای دوره پهلوی اول و اواخر دوره قاجاریه به شمار می آید.

وی با بیان اینکه این خانه درتقاطع چراغ برق، کوچه جاویدی (میرزا محمود وزیر) قرار گرفته است گفت: این کوچه جزو کوچه های تاریخی است که از بافت عودلاجان باقی مانده است اما ساخت پاساژ خلیج فارس در نزدیکی این کوچه ارزش و فضای تاریخی این محدوده را مخدوش کرده است.

