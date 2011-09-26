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۴ مهر ۱۳۹۰، ۸:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

خانه نخستین رئیس بیمارستان بلدیه پارکینگ می‌شود

خانه نخستین رئیس بیمارستان بلدیه پارکینگ می‌شود

رئیس کمیته ملی موزه های ایران (ICOM) گفت: خانه تاریخی دکتر ارسطو علاج، نخستین رئیس بیمارستان بلدیه تهران که قدمت آن به اواخر دوره قاجاریه می رسد، از مالک فعلی آن خریداری شده و به زودی به پارکینگ مجتمع تجاری خلیج فارس تبدیل می‌شود.

سید احمد محیط طباطبایی به خبرنگار مهر گفت: این خانه که کاربری مسکونی دارد در فهرست آثار ملی ثبت نشده است اما جزئی از بافت عودلاجان تهران به عنوان بافت تاریخی و ملی محسوب شود.

این کارشناس امور فرهنگی ادامه داد: منزل و مطب دکتر ارسطو علاج نخستین رئیس بیمارستان بلدیه تهران در یک ساختمان واقع شده است که از یادگارهای دوره پهلوی اول و اواخر دوره قاجاریه به شمار می آید.

وی با بیان اینکه این خانه درتقاطع چراغ برق، کوچه جاویدی (میرزا محمود وزیر) قرار گرفته است گفت: این کوچه جزو کوچه های تاریخی است که از بافت عودلاجان باقی مانده است اما ساخت پاساژ خلیج فارس در نزدیکی این کوچه ارزش و فضای تاریخی این محدوده را مخدوش کرده است.
 

کد مطلب 1416315

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