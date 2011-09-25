4000 میلیارد ریال تسهیلات مسکن مهر در مازندران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا رحیمی ‌نژاد ظهر یکشنبه در جلسه شواری مسکن شهرستان آمل افزود: این میزان تسهیلات به بیش از40 هزار متقاضی مسکن مهر در مازندران برای آماده سازی، ساخت مسکن مهر و خرید مسکن پرداخت شده است.

وی افزود: این مقدار تسهیلات از زمان اجرای این طرح تاکنون برای ساخت و خرید این تعداد واحدهای مسکونی در استان در نظر گرفته شده است.

مدیر شعب بانک مسکن مازندران اظهار داشت: با اجرای این طرح از سوی دولت، قیمت کاذب بازار مسکن که در چند سال اخیر روند رو به داشت با شکست مواجه که این اقدام در نوع خود یکی از ابتکارات دولت بوده است.

به گفته رحیمی نژاد، امروز در سایه همت دولتمردان با ارائه تسهیلات کم ‌بهره، درازمدت و ‌واگذاری اراضی 99 ساله به قشرهای محروم جامعه که نقش زیادی در افزایش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی را داشت افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در بازار کاملاً کنترل شده است.

مدیر شعب بانک مسکن مازندران بر لزوم رعایت قاعده عرضه و تقاضا در سیستم نظام بانکی تاکید کرد و بیان داشت:‌ این دو مقوله سبب شد تا حدودی قیمت فروش مسکن کنترل و به نرخ واقعی‌اش دست یابد.

رحیمی‌ نژاد از مسئولان امر برای دریافت مطالبات معوق از بدهکاران به این شعب بانکی خواستار همکاری بیشتر شد و افزود: ‌در هرصورت اگر این تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان به موقع وصول نشود در ارائه خدمات با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهیم شد.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور گفت:‌ فرآیند اجرایی شدن این قانون یکی از اقدامات اساسی و محوری دولت بوده که باید به پشتیبانی از این دولت به منظور سامان بخشیدن این طرح بیش از پیش همکاری کنیم.