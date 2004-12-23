حجت الاسلام محمد علي ليالي مسؤول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها به خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" در قم گفت : 400 نشريه دانشجويي در زمينه قرآني فعاليت ميكنند كه بيشتر اين نشريات اختصاصاً در زمينه قرآن فعاليت دارند و برخي نيز در قسمتي از نشريه خود به موضوعات قرآني ميپردازند.
وي در عين حال اين آمار را تقريبي دانست و گفت : اين آمار مربوط به نشرياتي است كه به نهاد نمايندگي مقام رهبري ميرسد.
ليالي گفت : در نمايشگاه قرآن تهران 200 نشريه دانشجويي كه به مسائل قرآني اختصاص داشتند توسط اين نهاد شركت داده شد كه از اين ميان، 5 نشريه توسط كارشناسان مسائل قرآني به عنوان نشريات برتر شناسايي شدند.
وي همچنين گفت : همه ساله نشريات دانشجويي قرآني در جشنوارههاي مختلف شركت داده ميشوند كه در نمايشگاه قم نيز حدود 250 نشريه دانشجويي قرآني در معرض ديد قرار گرفتند.
