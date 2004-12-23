  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۳۹

400 نشريه دانشجويي در زمينه قرآن فعاليت مي‌كنند

400 نشريه دانشجويي از ميان نشريات دانشجويي دانشگاه‌ها در زمينه قرآني فعاليت مي‌كنند.

حجت الاسلام محمد علي ليالي مسؤول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها به خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"  در قم گفت :‌ 400 نشريه دانشجويي در زمينه قرآني فعاليت مي‌كنند كه بيشتر اين نشريات اختصاصاً‌ در زمينه قرآن فعاليت دارند و برخي نيز در قسمتي از نشريه خود به موضوعات قرآني مي‌پردازند.

وي در عين حال اين آمار را تقريبي دانست و گفت : اين آمار مربوط به نشرياتي است كه به نهاد نمايندگي مقام رهبري مي‌رسد.

ليالي گفت :‌ در نمايشگاه قرآن تهران 200 نشريه دانشجويي كه به مسائل قرآني اختصاص داشتند توسط اين نهاد شركت داده شد كه از اين ميان، 5 نشريه توسط كارشناسان مسائل قرآني به عنوان نشريات برتر شناسايي شدند.

وي همچنين گفت : همه ساله نشريات دانشجويي قرآني در جشنواره‌هاي مختلف شركت داده مي‌شوند كه در نمايشگاه قم نيز حدود 250 نشريه دانشجويي قرآني در معرض ديد قرار گرفتند.
کد مطلب 141633

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها