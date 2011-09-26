دانشجویان با تلاش در عرصه علم تحریم های دشمنان را بی اثر کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صادقی سرابی صبح یکشنبه با بیان این مطلب در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه اراک بیان داشت: امروز دشمن از طی پله های ترقی علم توسط جوانان ایران زمین می ترسد و در تلاش است تا با ایجاد تحریم ها مانع از تداوم این مهم در کشور ایران شود.

وی ادامه داد: دستیابی به دانش هسته ای و علوم فضایی توسط جوانان کشور برای دشمنان و بدخواهان نظام قابل باور و هضم نیست لذا از هیچگونه اقدامی در راستای جلوگیری از رشد علمی دانشجویان و دانشمندان ایران زمین فروگذار نبوده و نیستند.

رئیس دانشگاه اراک ترور شخصیتهای علمی کشور را نمونه عینی مخالفت دشمنان با توسعه و پیشرفت علم در ایران عنوان کرد و افزود: دانشجویان جوان با ید با ادامه راه اساتید و دانشمندان ترور شده به دست دشمنان به آنها ثابت کنند ملت ایران در تحقق اهداف علمی خود مصمم بوده و هیچ اقدام جنایتکارانه ای نمی تواند مانع از تحقق این امر شود.

صادقی سرابی در ادامه با اشاره به جانفشانی رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی بیان داشت: اگر آنروز لازم بود رزمندگان جوان و نوجوان ما در جبهه های نبرد از مرزهای کشور صیانت کنند امروز وظیفه جوانان غیور ایران است تا از مرزهای فکر و اندیشه ایران در برابر تهاجم فرهنگی دشمن حراست کنند.

در سومین روز از ماه مهر 1700 دانشجوی جدید الورود به دانشگاه اراک سال تحصیلی خود را آغاز کردند.