45 نمايش در سال 84 از طريق جشنواره اجراي عمومي مي شوند

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، هيأت بازبيني بيست وسومين جشنواره بين المللي فجرمركب از،حميد سمندريان، دكتر محمدرضا خاكي، دكترحسينعلي طباطبايي، منصور براهيمي، حسين مسافر آستانه، رضا بابك ، اصغر همت، امير دژاكام و شهريار رشيد عليپور بازبينان بيست وسومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر پس از ديدن 59 نمايش و اعلام اولويت هاي خود طي جلسه اي با حضور دكتر محمد حسين ايماني خوشخو معاونت هنري وزارت ارشاد و دكتر خسرو نشان رئيس مركز هنرهاي نمايشي در روز سه شنبه اول دي ماه، برگزيدگان مرحله بازبيني اين جشنواره را انتخاب و اعلام كردند.

يك شب ديگر بمان به كارگرداني چيستا يثربي ، چشم اندازي از پل به كارگرداني منيژه محامدي ، شهر زاد و هفت قصه اش به كارگرداني محسن حسيني ، روز تولدت را به ياد آور به كارگرداني علي معيني ، ويتسك به كارگرداني مسعود دلخواه، تنها راه ممكن به كارگرداني محمد يعقوبي ، تراژدي قيصر به كارگرداني كيومرث مرادي ، روز روزگاري آبادان به كارگرداني حميدرضا آذرنگ، مدهآ به كارگرداني گلچهره سجاديه، خداوند يحيي را در جليلمي خواند به كارگرداني سعيد شاپوري ، خون نمي خسبد به كارگرداني داود فتحعلي بيگي ، آنووا به كارگرداني داود دانشور، سما خانمي با مانتوآبي نديديد به كارگرداني رحيم نوروزي ، مهاجران به كارگرداني حميد پورآذري،بكش تا اونجا كه نفس داري بكش به كاررداني مجتبي معافي، خاكستري به كارگرداني شهرام كرمي ، ايكارو به كارگرداني بهروز غريب پور، كاغذ بازي به كارگرداني سميرا سينايي، استخوانهاي طلايي به كارگرداني شكر خدا گودرزي، خانم سرگرد باربارا به كارگرداني مهردادراياني مخصوص 20 اثر قطعي بيست وسومين جشنواره تئاتر فجر هستندو نمايشهاي سانتاكروز به كارگرداني هما روستا، تكيه ملت به كارگرداني حسين كياني ، دن كيشوت به كارگرداني علي اصغر دشتي ، خواتين پنج قلعه به كارگرداني مريم كاظمي ، زمين مقدس به كارگرداني نادر برهاني مرند، زني كه تابستان گذشته رسيد به كارگرداني سيما تير انداز، دفتر ياداشت به كارگرداني كتايون فيض مرندي،آنا كارنينا در استوا به كارگرداني علي پور عيسي، فاخته ها به كارگرداني محمد محمودسلطاني ، عكس يادگاري به كارگرداني قطب الدين صادقي ، شب آخر دنيا به كارگرداني محمد امير يار احمدي ، سونات گوجه سبزبه كارگرداني مهدي افشار قهرماني ، مفتش به كارگرداني بهزاد فراهاني ، شازده قورباغه به كارگرداني احمد ايراني خواه، حريم خلوت دل به كارگرداني عباس غفاري ، كودكي من به كارگرداني داريوش فائزي، چشم بد دور به كارگرداني امير امجد، خانه (رويا) به كارگرداني سپيده نظري پور، لير شاه به كارگرداني سعيد آقاييو پيتوك به كارگرداني افشين زارعي مشروط به بازبيني دوم شدند.

تاريخ بازبيني مجدد اين آثار نهم تا يازدهم دي ماه است و از ميان 20 نمايش حداكثر 15 نمايش جهت حضور در جشنواره انتخاب مي شوند.

همچنين ستاد برگزاري بيست وسومين جشنواره تئاتر فجر علاوه بر 5 نمايش از موارد مشروط كه اولويت اجرا در جشنواره را پيدا نكنند به همراه 5 نمايش از اولويت هاي بعدي هيأت انتخاب ( در مجموع 10 نمايش) را جهت اجراي عمومي به تماشاخانه هاي تهران معرفي خواهد كرد.

5 نمايشي كه بدون حضور در جشنواره فجر امسال امكان اجراي عمومي خواهند داشت عبارت از ، قضيه تراخيس نوشته امير امجد به كارگرداني افشين هاشمي، رويايي بسته شده نوشته محمد چرمشير به كارگرداني آروند دشت آراي ، تلخ مثل عسل به نويسندگي و كارگرداني آتيلا پسياني ،من بايد بروم خيلي ديرم شده است به نويسندگي محمد چرمشير به كارگرداني محمد عاقبتي ، بازگشت به خانه پدري به نويسندگي و كارگرداني محسن عليخاني مي باشند.

هفت نمايش پذيرفته شده در اين بازبيني ، از بازخواني مرحله دوم توسط خانه تئاتر است كه 4 نمايش خانه ، خواتين پنج قلعه، پيتوك، شب آخر دنيا مشروط به بازبيني دوم شده است.