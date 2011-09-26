پاروزنان ایران شرایط کسب اولین قهرمانی در آسیا را دارند

مهران قزلباش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تیم قایقرانی کاناپولوی مردان این روزها هفتمین اردوی تدارکاتی خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیای تهران پشت سرمی گذارد.

وی در مورد شرایط آمادگی این تیم گفت: اردوهای خوبی را پشت سرگذاشته ایم و تیم از هر نظر آماده حضور در مسابقات قهرمانی آسیاست. از نظر تکنیک و تاکتیک و روحیه تیم وضعیت بسیار ایده آلی دارد.

سرمربی تیم قایقرانی کاناپولوی مردان کشورمان بیان کرد: متاسفانه کاناپولوی مردان آسیا رقیبان زیادی ندارد به همین خاطر شاهد حضور تنها چند کشور در مسابقات تهران خواهیم بود. از بین مهمترین رقبای ما دو تیم چین تایپه و ژاپن هم به ایران می آیند و همین مسئله کار را برای کسب عنوان قهرمانی سخت تر خواهد کرد.

وی ادامه داد: این مسابقات جنبه انتخابی جام جهانی لهستان و قهرمانی جهان کلمبیا را دارد. به همین خاطر تیم هایی که در آن حاضر می شوند همه می خواهند این سهمیه را بگیرند. تنها تیم اول جواز حضور در این مسابقات را به دست می آورد با این حساب کار برای کسب سهمیه جهانی بسیار سخت است.

وی در مورد اینکه ایران تا چه حد شانس ایستادن بر روی سکو را دارد، گفت: ما به کسب سکو امیدواریم. تمام برنامه ریزی و تلاش ما در این بود تا تیم به حد آمادگی مطلوبی رسیده و برای کسب یکی از سکوها به میدان برود. هر چند تلاش ما کسب عنوان نخست بود اما در مجموع وضعیت تیم خوب است.

چهاردهمین دوره مسابقات کاناپولو قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی از هشتم تا دهم مهرماه در تهران برگزار می شود.