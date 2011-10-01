به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر بهمن کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی به همراه سرهنگ دکتر رضا غنی لو رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس با حضور در خبرگزاری مهر از بخشهای مختلف این خبرگزاری دیدن و ضمن آشنایی با فرایند تولید و انتشار خبر با خبرنگاران مهر به گفتگو نشستند.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستاوردهای پلیس در طرح امنیت اجتماعی اظهار داشت: پلیس در طرح امنیت اجتماعی به وظیفه خود عمل می کند. خوشبختانه هر سال هدفمندتر و هوشمند تر این طرح را اجرا می کنیم. سال گذشته نیز که نیروهای آموزش دیده را بکار گرفتیم دستاوردهای خوبی به دست آمد. اجرای این طرح قانونی است و مردم از پلیس می خواهند با هنجار شکنان برخورد کنند.

مانکن های خیابانی و هنجارشکنان در تیررس پلیس‌‌

وی به آموزش نیروهای حاضر در این طرح اشاره و در مورد مصداق های بدحجابی گفت: نیروهای حاضر در طرح آموزشهای لازم را فراگرفته اند و مصادیق بدحجابی به آنها نشان داده شده است. در این طرح با مانکن‌ها و افراد هنجارشکن برخورد می شود و اجازه نمی دهیم این افراد چهره جامعه را مخدوش کنند. البته در طرح امنیت اجتماعی با اراذل و اوباش برخوردهای خوبی انجام و به موفقیت هایی نیز دست یافتیم. در طرح سالم سازی دریا نیز با همکاری استانداران دو استان و وزارت کشور شاهد بهبود وضعیت اخلاقی سواحل هستیم.

طرح امنیت اخلاقی مستندسازی می شود



معاون اجتماعی نیروی انتظامی از مستند سازی اجرای طرح امنیت اخلاقی خبر داد و افزود: تمامی مراحل اجرای طرح امنیت اجتماعی مستند سازی می شود. امسال اگرچه تیم های برخورد کننده از نظر کمیت کاهش یافته اند اما از نظر کیفیت وضعیت برخورد و ارشاد بهتر شده است.

بهبود 10 درصدی وضعیت پوشش جامعه با اجرای طرح امنیت اخلاقی



سردار کارگر با تاکید براینکه وضعیت پوشش جامعه با اجرای طرح امنیت اخلاقی بهبود یافته تاکید کرد: امسال برخورد با تیپ های مانکنی و هنجارشکن در دستور کار قرار دارد. خوشبختانه با آموزشهای ارائه شده و هوشمندی ماموران در اجرای طرح و همکاری مناسب مردم شاهد بهبود 7 تا 10 درصدی وضعیت پوشش جامعه هستیم. مردم همکاری خوبی با اجرای این طرح داشتند. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که یکی از اهداف اجرای این طرح همکاری و همیاری مردم برای جلب اعتماد بود.

طرح امنیت اخلاقی تعطیل شدنی نیست



وی با رد موضوع برخوردهای فصلی با بدحجابی، اظهار داشت: طرح امنیت اخلاقی تعطیل شدنی نیست و تنها شهروندان با توجه به شرایط روز بروز و ظهورش را بیشتر می بینند. در تابستان با افزایش سفرهای داخل شهر، گرمای هوا و تعطیلی مدارس و دانشگاهها و حضور پررنگ تر ماموران، شهروندان تصور می کنند این طرح تنها در تابستان اجرا می شود.

در جمع آوری ماهواره کوتاه نمی آییم / عملیات راپل قانونی است



معاون اجتماعی نیروی انتظامی جمع آوری ماهواره ها را قانونی دانست و تصریح کرد: نیروی انتظامی باید به وظیفه قانونی اش عمل کند. جمع آوری تجهیزات ماهواره جزو ماموریتها و تکلیف پلیس است. اگر پلیس ماهواره ها را جمع آوری نکند باید به دلیل اجرا نکردن قانون مورد سوال قرار گیرد. البته عملیات راپل با حکم قضایی انجام می شود. هنگامی که پس از چندین نوبت ارسال نامه و تذکر صاحبخانه برای جمع آوری ماهواره اقدام نکند، پلیس برای جمع آوری و ممانعت از ایجاد مزاحمت برای ساکنان عملیات راپل انجام می دهد. پلیس برای انجام ماموریت هایش نیاز به تجهیزات دارد که یکی از این ابزارها راپل است.



وی افزود: افرادی که اقدام به تهیه ماهواره کرده و از آن استفاده می کنند نیز تخلف می کنند و باید با آنها برخورد شود. البته طرح برخورد با نصب کنندگان ماهواره در دستور کار قرار دارد. از این به بعد پلیس در جمع آوری ماهواره کوتاه نمی آید.

ماهواره مخدر خانواده‌ها است



سردار کارگر در ادامه ماهواره را مخدر خانواده ها برشمرد و گفت: به همان میزان که خانواده ها نگران مواد مخدر برای جوانان هستند باید نگران وجود ماهواره و برنامه های مضر آن در خانواده باشند. از مردم می خواهیم با دست خود جوانان و نوجوان را آلوده نکنند چرا که ظلم بزرگی به نسل کنونی است.

مخالفتی با برنامه‌های اجتماعی نداریم / مشارکت و همکاری می کنیم



معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اعلام اینکه پلیس مخالفتی با اجرای برنامه‌های اجتماعی ندارد تاکید کرد: علاوه براینکه مخالفتی با برگزاری اجرای چنین برنامه هایی نداریم حاضریم برای برگزاری آن همکاری و مشارکت کنیم. پلیس هیچگاه با برنامه ها و ورزش های سالم و بدون حاشیه مشکل ندارد و در برگزاری آن هم همکاری می کند همانطور که در نوروز نیز تمام توان خود را برای سفر و تفریح هموطنان قرار می دهیم تا امنیت آنها را فراهم کنیم. در نوروز به عنوان یک پدیده مگر پلیس برای کسی ایجاد مزاحمت کرده است.

آب بازی هنجار شکنی و حرکتی بیمارگونه است



وی در مورد برخی رفتارهای ناهنجاری که در تابستان امسال در برخی بوستانهای پایتخت اتفاق افتاد اظهار داشت: پدیده آب بازی که توسط شبکه‌های ضد انقلاب تبلیغ و اجرا می شود برای تخلیه هیجانات جوانان است یا یک حرکت بیمارگونه؟ در گذشته اگر کسی آب بازی می کرد ما مخالف آن نبودیم و برخوردی هم انجام نمی شد اما اقدام اخیر یک حرکت سیاسی است که می خواهد به هنجارهای جامعه لطمه وارد کرده و آن را تبدیل به ناهنجاری کند. البته پلیس وظیفه جلوگیری از این اقدام را دارد. با این حال معتقدیم این اقدامها از پیش طراحی شده بوده و فراخوان‌هایی که در این باره اعلام می شود نشان دهنده دستهای پشت پرده بیگانگان است.

اجازه نمی دهیم کشور جولانگاه گروههای منحرف شود



معاون اجتماعی نیروی انتظامی از برخورد قاطع پلیس با گروههای منحرف اعتقادی و سیاسی خبر داد و تصریح کرد: اجازه نمی دهیم کشور جولانگاه گروه‌های منحرف اعتقادی و سیاسی شود. پلیس تنها به دلیل دعوتهای اینترنتی با این افراد برخورد نمی کند بلکه براساس خواست مردم با این پدیده نوظهور برخورد می کنیم. مردم از آب بازی در یکی از پارکهای تهران شکایت کردند و مدعی بودند عده ای آسایش آنها را برهم زده‌اند ما نیز به همین دلیل وارد عمل شده و با هنجارشکنان برخورد کردیم.

به دنبال اقتدار نرم هستیم



وی رویکرد جدید پلیس را اقتدار نرم اعلام کرد و افزود: به دنبال پیشگیری اجتماعی هستیم. پیشگیری اجتماعی مقدم بر پیشگیری انتظامی است. به دنبال جلب مشارکت، همراهی مردم و اقتدار نرم هستیم. البته منظور از اقتدار نرم این نیست که تنها به نرم افزار توجه کنیم. پلیس باید حرفه ای و آموزش دیده باشد و در حالی که برخورد با مجرم را در دستور کار خود دارد باید با اخلاق و با سواد باشد. نیروهای ما باید در برخورد با مردم اخلاق اسلامی داشته باشند و هدفمند حرکت کنند.

پیش‌بینی اجتماعی در دستور کار پلیس

سردار کارگر پیش بینی اجتماعی را یکی از برنامه های مهم پلیس در برنامه پنجم توسعه دانست و تاکید کرد: در برنامه پنجم توسعه به دنبال پیش بینی اجتماعی هستیم تا از این طریق بتوانیم براساس برآوردهای اجتماعی خود را آماده کنیم .در واقع ما به دنبال دستیابی به پلیس آینده هستیم.

تصویب دکترین اجتماعی نیروی انتظامی



معاون اجتماعی نیروی انتظامی تصویب دکترین اجتماعی را راهی جدید برای رسیدن به اهداف ناجا برشمرد و گفت: برنامه ها و راهبردهای نیرو پس از تصویب دکترین اجتماعی به تصویب می رسد. تک تک ماموران باید خودشان به منزله یک پلیس اجتماعی باشند. ضمن اینکه در حوزه اجتماعی و مشارکتها با همکاری مشترک با مساجد، آموزش و پرورش به دستاوردهای خوبی رسیدیم. در واقع ما به دنبال ارتباط بیشتر با مردم هستیم. به همین منظور با راه اندازی ایستگاهها در محله ها به دنبال محله محوری هستیم و از کلانتری ها عبور کرده ایم.

سهم من از امنیت و آرامش؟



کارگر در مورد شعار امسال هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: شعار امسال "سهم من از امنیت و آرامش؟" است. با طرح این موضوع می خواهیم هر فردی سهم خود را از امنیت و آرامش بگوید. امروزه تعریف خاص امنیت را داریم اما احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است. اگر در زندگی شهروندان آرامش وجود داشته باشد احساس امنیت نیز وجود دارد. از همه اقشار جامعه می خواهیم که سهم خود را از امنیت و آرامش را بیان کنند. ضمن اینکه با همکاری آموزش و پرورش این موضوع به عنوان انشا در مدارس معرفی می شود.