صادق گودرزی کشتی‌گیر آزادکار وزن 74 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای شرکت در رقابتهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک ماهها سخت و با برنامه تمرین کردم و تنها یک هدف در سر داشتم و آن هم کسب مدال طلای جهان بود.

دارنده مدال برنز جهان ادامه داد: در مسابقات با قرعه خوبی مواجه شدم و همه حریفانم را تا دیدار فینال براحتی مغلوب کردم. وی با اشاره به اینکه حریف آمریکایی وی در دیدار فینال جهانی موفق به شکست دنیس چارگوش روس شد اظهار داشت: من برای تمامی حریفانم برنامه داشتم ولی این حریف ناشناخته ای بود و این موضوع باعث شد نتوانم صاحب مدال طلا شده و یک فرصت طلایی را از دست دادم.

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: هدفم تنها و تنها مدال المپیک است و برای این مهم تمرینات خود از سر گرفته ام زیرا المپیک مهمترین و خاطره انگیزترین فرصت برای یک ورزشکار است و ممکن است که این فرصت دیگر بار دیگر نشود.

صادق گودرزی در رقابتهای کشتی قهرمانی جهان در ترکیه و گزینشی المپیک لندن صاحب مدال نقره شد.