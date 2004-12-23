دي ولت :‌ راه حل هاي ارائه شده از سوي بوش و بلر غير راهبردي و غير موثر بوده اند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ،‌ مدت زيادي از حمله نظامي آمريكا به عراق مي گذرد و هنوز هيچ نشانه اي از تسليحات كشتار جمعي nv اين كشور يهني همان بهانه اصلي جنگ يافت نشده است .

دي ولت افزود : در چنين شرايطي نيز " توني بلر " نخست وزير انگليس و " جرج بوش " رئيس جمهوري آمريكا در خصوص چنين تسليحات و يا تجهيزات مشابهي ابراز شك و ترديد كرده و موضع خود را در قبال آن تغيير نداده اند .

بلر و بوش مسئله تسليحات كشتارجمعي عراق را بعنوان محوري ترين بهانه خود براي حمله نظامي به عراق اعلام كردند اين در حالي است كه علاوه بر اين حكومت مستبدانه صدام بر مردم اين كشور و عدم وجود دمكراسي نيز از ديگر عواملي بود كه رهبران آمريكا و انگليس را بر آن داشت تا جنگ را در اولويتهاي كاري خود قرار دهند .

بلر و بوش با اميدواري درخصوص بازكردن دريچه هاي دمكراسي و ثبات با سقوط حكومت ديكتاتوري صدام در عراق اهداف و برنامه هايي را تعيين و اعلام كردند . اما اكنون نشانه اي از اجراي اين برنامه ها ديده نمي شود و هنوز امنيت نسبي نيز در اين كشور مشاهده نمي شود .

دي ولت تصريح كرد : " كاندوليزا رايس " مشاور امنيت ملي رئيس جمهوري آمريكا و وزير امورخارجه آتي اين كشور در خصوص جنگ عراق خاطر نشان كرده بود كه واشنگتن در اين مورد دچار اشتباه نشده است .

اين روزنامه آلماني در ادامه نوشت : مقامات كاخ سفيد براي اعمال تغيير در اوضاع عراق دست نياز خود را بسوي كشورهاي اروپايي دراز كردند و اين در حالي بود كه دو قدرت بزرگ اروپا با پاسخ منفي خود به حضور نظامي در عراق راههاي ديگري را براي مشاركت در اقدامات لازم در راستاي بهبود وضعيت اين كشور در نظر گرفتند .

با بررسي و تامل بر وضعيت عراق متوجه عدم رهبري مناسب نيروهاي آمريكايي مستقر در اين كشور مي شويم . نگاه واقع بينانه به مسئله اين سوال را در ذهن ايجاد مي كند كه براستي بوش چه مسيري را در عراق مي پيمايد و هدف نهايي وي چيست و به كجا ختم مي شود .

دي ولت در پايان با اشاره به انتخابات آتي عراق خاطر نشان ساخت : اكنون تمامي نگاهها به انتخابات عراق دوخته شده است . بي شك اگر تمامي مشكلات اين كشور با برگزاري اين انتخابات مرتفع نشود بخش عمده اي ازآن برطرف خواهد شد .