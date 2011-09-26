برنامه ویژه بنا برای حضور جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، امسال رقابتهای قهرمانی آسیا برخلاف مسابقات دوره گذشته گزینشی المپیک محسوب نمی شود و به همین دلیل محمد بنا سرمربی موفق تیم ملی کشتی فرنگی قصد دارد در این مسابقات که بهمن ماه برگزار می شود به کشتی گیران جوان و آینده دار میدان بدهد.

حضور کشتی گیران تیم ایران در این مسابقات بخصوص در اوزان 55، 74، 84 و 96 کیلوگرم که در رقابتهای جهانی ترکیه موفق به کسب سهمیه ورودی المپیک لندن نشده است الزامی است زیرا حضور در مسابقات گزینشی قاره ای در فرودین ماه سال 91 در قزاقستان منوط به شرکت در این مسابقات است.

کشتی گیران اول و دوم اوزان هفتگانه رقابتهای گزینشی قاره آسیا که فروردین ماه سال 91 در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود مجوز حضور درالمپیک 2012 لندن را بدست می آوردند.

