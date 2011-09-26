حجت الاسلام سید رضا اکرمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد امکان ایجاد فضایی مختص کودکان در مساجد گفت: از صدر اسلام و از زمان حیات پیامبر اسلام(ص) مساجد از نظر کارآمدی و بهره وری ابعاد مختلفی داشتند یعنی مساجد هم محل نماز هم محل مشورت، هم محلی برای برگزاری مراسم عروسی و هم سنگری برای حضور در جبهه ها و هم محل قضاوت بودند اما متأسفانه هرچه از ابعاد و اصول اساسی اسلام فاصله گرفتیم از جامعیت و محوریت مساجد نیز دور شدیم.

وی تأکید کرد: ما می توانیم مساجد خود را محلی چند منظوره کنیم یعنی محل عبادت، تحصیل، مطالعه کتاب، محل مشورت و رسیدگی به امور و مشکلات مردمی باشد و هم حتی در آن مکانهای مناسبی به عنوان ورزش داشته باشیم که الان در برخی مساجد خیلی از این موارد در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: باید ابتدا نگاهمان را نسبت به مسائل فرهنگی و به ویژه مسجد اصلاح کنیم و از ابتدایی که شهری ساخته می شود، زمین وسیعی در نظر گرفته شود که یک نقطه از آن برای نماز باشد و ساختمانهای جنبی شامل کتابخانه، صندوق قرض الحسنه، کلاسهای آموزشی و مهدکودک و... باشد.

اکرمی یادآور شد: همانطور که برای مسجد خادم و برای نماز مکبر و مؤذن داریم بهتر است برای نگهداری از بچه های نمازگزاران در هنگام نماز و دیگر اعمال عبادی نیز افرادی وجود داشته باشند تا در یکی دو ساعتی که مردم به مسجد برای نماز می روند بتوانند این خدمات را دریافت کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان تصریح کرد: باید عزم و اراده و برنامه ریزی جامع در این خصوص صورت گیرد و در کنار آن خود مردم نیز برای اینگونه امور هزینه کنند؛ یعنی همانطور که ما برای لباس هزینه می گذاریم برای امور فکری، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و تفریحی و... از همان آغاز زندگی و ابتدای تشکیل خانواده فکر و برنامه و بودجه در نظر بگیریم تا کودکی که در این خانواده تربیت می شود از ابتدا با این نوع نگاه به زندگی آشنا شود.