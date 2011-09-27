سرمربی تیم ملی هدایت تیم جدید را برعهده گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم با سرمربیگری غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی و مربیگری علی شکری پور مربی پیشین تیم کشتی آزاد جوانان در این مسابقات که هنوز زمان شروع آن مشخص نشده است شرکت می کند.

مدیریت تیم خونه به خونه همچنین با رضا یزدانی و مهدی تقوی دارندگان مدال طلای اوزان 96 و 66 کیلوگرم رقابتهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک به عنوان دو ملی پوش این تیم به توافق رسیده است.

باید دید دیگر تیم‌ها چه زمانی حضور قطعی خود را در لیگ اعلام می کنند و این مسابقات امسال از چه زمانی بصورت رسمی آغاز می شود. غلامرضا محمدی سال گذشته با تیم نفت تهران به مقام نایب قهرمانی لیگ رسید.