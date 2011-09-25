به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فعالیت های بشر دوستانه اتحادیه بین المللی امت واحده در دفتر مرکزی این تشکل برگزار می شود.

گفتنی است واحد کمک های بشردوستانه اتحادیه بین المللی امت واحده با مشارکت تشکل های دانشجویی و هیئات مذهبی شهرهای تهران، قم و شیراز اقدام به آماده سازی محموله کمک رسانی دو میلیارد و دویست میلیون ریالی به مسلمانان قحطی زده سومالی و ارسال آن با همکاری سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از طریق دریا نموده است.

همچنین واحد کمک های بشردوستانه اتحادیه بین المللی امت واحده در مدت سه ماه فعالیت آغازین خود علاوه بر آماده سازی محموله فوق به قحطی زدگان سومالی، موفق به سازماندهی کمک های مردمی وبرگزاری سفره افطاری در پنج شهر نوار محاصره شده غزه و همچنین مشارکت در کاروان امداد رسانی به سیل زدگان پاکستان از مبدا انگلستان گردیده است.

و لذا به منظور تشریح جزئیات فعالیت های بشردوستانه و بویژه محموله امداد رسانی به قحطی زدگان سومالی و برنامه های آتی این اتحادیه در راستای سرپرستی ایتام فلسطینی و شهدای اخیر بیداری اسلامی و پیشنهاد ساماندهی کمک های مردم ایران به مردم منطقه نشست خبری این اتحادیه بین المللی برگزار می شود.

