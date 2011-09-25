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۴ مهر ۱۳۹۰، ۰:۰۷

خدایی به مهر خبر داد :

آخرین وضعیت منابع کنکور دکتری/ اعلام مراجع تخصصی تهیه منابع آزمون

آخرین وضعیت منابع کنکور دکتری/ اعلام مراجع تخصصی تهیه منابع آزمون

قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور از تخصصی تر شدن منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز خبر داد و گفت: منابع آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی برای پذیرش در سال 91 به زودی اعلام می شود.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیته های تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در زمینه دکتری تخصصی فعالیت می کنند به همراه کمیته های تخصصی سازمان سنجش، مسئولیت تخصصی تر کردن منابع آزمون دکتری را برعهده دارند.

وی اضافه کرد: منابع امتحانی به زودی نهایی شده و برای اطلاع داوطلبان آزمون اعلام می شود و پس از آن فرآیند اجرایی از جمله طراحی سئوال و سایر بخشها آغاز می شود.

خدایی اظهار داشت: پس از پایان فرآیند طراحی سئوال و نهایی شدن منابع آزمون، زمان ثبت نام و آزمون دکتری تخصصی برای پذیرش در سال 91 اعلام می شود.

به گزارش مهر بر اساس تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد منابع آزمون دکتری تخصصی نسبت به آزمون اول تخصصی تر شود.

کد مطلب 1416459

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