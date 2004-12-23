اردن نسبت به در خطر بودن عربيت عراق هشدار داد !

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فرامنطقه اي الشرق الاوسط، وي ادعا كرد: كشورش اسناد و مداركي دردست دارد كه نشان مي دهد ايران تلاش مي كند تا "هلال شيعه"را كه دربرگيرنده كشورهاي سوريه، لبنان و عراق است ، درمنطقه ايجاد كند.

وزيرامورخارجه اردن همچنين اظهارداشت : ما بيم ازآن داريم كه حكومت ديني سياسي شيعه برعراق حاكم شود ولذا بايد عربيت عراق را حفظ كنيم زيرا اين عربيت شيعيان و اهل تسنن را در عراق گرده هم آورده است.

اين سخنان پس ازاظهارات شاه جوان اردن كه ايران را به دخالت در امور داخلي عراق متهم كرده بود در حالي ايراد مي گردد كه دخالت هاي آشكار اين كشور و فعاليت تروريستي گروه هاي افراطي اردني در عراق و كشتار شيعيان و تلاش براي اشاعه طائفه گري به رهبري زرقاوي اردني الاصل به فراموش سپرده شده است .



شاه اردن پيش از نيز در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست ايران را از هر گونه مداخله در امور عراق بر حذر داشته و مدعي شده بود : بيش از يك ميليون ايراني كه به عراق مهاجرت كرده اند قصد دارند در انتخابات 30 ژانويه اين كشور شركت نمايند.

شاه اردن همچنين ادعا كرد كه مقامات ايران درصدد هستند تا حكومتي مشابه آنچه كه درايران است در عراق نيز ايجاد شود .

لازم به ذكر است روز گذشته مقامات كاخ سفيد اين ادعاي شاه اردن را تكذيب كرده ، بر حضور بيش از يك ميليون عراقي در ايران كه همچون ساير عراقيهاي مهاجر در انتخابات شركت خواهند جست ، تاكيد كرده اند .