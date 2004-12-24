ساخت و ساز در بم بايد بر اساس فرهنگ بومي مردم انجام شود

محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : اما وجود اينكه ساخت شهري با فرهنگ بومي منطقه نيازمند امكانات و بودجه بسياري است اما بايد با تامين منابع لازم در اين جهت حركت كرد و به خواسته اي مردم توجه نمود.

وي با بيان اينكه در حال حاضر در شهر بم در ارتباط با مسئله اسكان دائم با مشكلات بسياري مواجه هستيم افزود :متاسفانه در جريان ساخت و ساز و اسكان دائم در يكسال گذشته ضعيف عمل شده به نحوي كه در شهر بم تا كنون هيچ ساخت و ساز دائمي شروع نشده است و تنها ساخت و ساز برخي ادارات و سازمانها انجام شده است در حالي كه بايد ساخت مسكن مردم بيشتر مورد توجه قرار مي گرفت.

وي افزود : در طي يكسال كه از وقوع اين حادثه مي گذرد با وجود اينكه هنوز كاستيهاي بسياري وجود دارد اما به نظر مي رسد مسئولان در برخي امور زير بنايي تا حدودي موفق عمل كرده اند.

وي گفت : با وجود اينكه در اين حادثه بيش از 30 هزار نفر كشته و دهها هزار نفر زخمي شدند اما از نظر پزشكي و بهداشتي رسيدگي تا حدودي قابل قبول بوده و در حال حاضر دراين زمينه مشكلي وجود ندارد.

وي تصريح كرد : دولت در سال جاري بايد همت بيشتري در خصوص رسيدگي به وضعيت شهر بم داشته باشد تا بتواند به خصوص در جهت اسكان دائم مردم اقدامات موثري انجام دهد.

باهنر با اشاره به نظارت مجلس شوراي اسلامي بر اقدامات انجام شده در شهر بم گفت : در صورت غفلت دولت مجلس بودجه لازم را براي بم به خصوص در زمينه ساخت وساز مسكن پيش بيني خواهد كرد.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظارت عامه اي بر رفتار دولت و رفتار دستگاههاي اجرايي منطقه خواهند داشت .