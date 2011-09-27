پل بشار 3 یاسوج 36 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استاندار استان در بازدید از محل احداث این پل مبلغ 10 میلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: پیش بینی می شود پل شماره سه بشار تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: این پل به طول 100متر دارای دو باند رفت و برگشت و در روان کردن ترافیک ورودی به شهر یاسوج بسیار موثر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: این پل که یکی از مطالبات اصلی شهروندان یاسوجی است، موجب کاهش حداقل 30 درصدی ترافیک مسیرهای ورودی شهر یاسوج می شود.

حبیبی عنوان کرد: در اطراف این پل پارک حاشیه ای روخانه بشار و فضای سبز و اماکن تفریحی احداث می شود.