اجرای 25 برنامه توسط کانون های مساجد آذربایجان شرقی در هفته دفاع مقدس

محمد هادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 25 طرح و برنامه برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس از سوی کانون های فرهنگی هنری تحت پوشش و با همکاری این دبیرخانه به اجرا در می آید.

هادی نیا یادآور شد: در طول هشت سال دفاع مقدس بود که توانستیم ضمن صدور ارزش های انقلاب اسلامی، حقانیت اسلام و قرآن و مکتب تعالی بخش تشیع را به جهانیان ثابت کرده و فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت را در بین مسلمین دنیا ترویج دهیم.

وی با اشاره به زمینه و پتانسیل قوی و گسترده 450 کانون فرهنگی هنری مسجدی در استان اذعان داشت: اگر حمایت مسئولان و دستگاه های متولی فرهنگی و اجرایی نیز به موقع با همت این نیروهای مخلص و مراکز افتخاری همراه باشد، برنامه های بیشتر و پرمحتوایی در این کانون ها قابل اجرا شدن است.

هادی نیا، راه اندازی کانون تخصصی ایثار و شهادت، برپایی همایش کوهپیمایی اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان توسط کانون تخصصی ورزش، تهیه و انتشار بروشور با موضوع ایثار و شهادت و توزیع در بین کانون ها، راه اندازی سایت تخصصی ایثار و شهادت کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان و حمایت از برگزاری یادواره شهدا در 10 باب از کانون های فرهنگی هنری مساجد استان با همکاری پایگاه های مقاومت بسیج را از جمله برنامه های اجرا شده به این مناسبت یاد کرد.

وی همچنین، برپایی نمایشگاه های محلی کتاب و محصولات فرهنگی در برخی از کانون های منتخب استان، نصب پلاکارد، بنر اقلان تبلیغی دفاع مقدس و شهدا توسط کانون های فرهنگی هنری مساجد استان، راه اندازی نمادین 10 باب کانون فرهنگی هنری جدید در تبریز و شهرستان ها، برگزاری نمایشگاه ویژه عکس شهدا و آثار فرهنگی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت توسط کانون ها و دیدار و تجلیل از خانواده های شهدا و حضور مسئول دبیرخانه، همکاران و خبرنگاران خبرگزاری شبستان در یادواره ها و دیدار از خانواده های شهدا را از دیگر برنامه های اجرا شده به این مناسبت دانست.

مسئول دبیرخانه هماهنگی کانون های مساجد آذربایجان‌شرقی در این زمینه تصریح کرد: در این هفته پنج هزار جلد کتب مختلف عمومی، پنج هزار جلد کتاب کودک و مجموعه نرم افزار به تعداد هزارو 800 حلقه و همچنین 30 دوره قرآن (هر دوره 25 جلد) و 200 دوره تفسیر پنج جلدی به مساجد مجری طرح تلاوت و تفسیر قرآن تحویل و اهدا خواهد شد.

به گفته وی گروه تئاتر و نمایش کانون تخصصی نمایش استان در مراسمات مختلف فرهنگی نمایش اجرا کرده و اخبار، گزارش و مصاحبه ها در رابطه با فرهنگ شهدا و تبیین اهداف شهیدان توسط نمایندگی خبرگزاری شبستان، نیز تولید و انعکاس خواهد یافت.