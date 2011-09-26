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۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۹

طی سه روز گذشته/

7 کشته و 47 مصدوم در جاده های گیلان بر جا ماند

7 کشته و 47 مصدوم در جاده های گیلان بر جا ماند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه گیلان گفت: طی سه روز گذشته بر اثر تصادف رانندگی در جاده های استان هفت نفر کشته و 47 نفر مصدوم شدند.

 سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیشتربن حوادث مربوط به محور رشت - چابکسر بوده است، افزود: از 31 شهریور تا دوم مهر ماه 14 هزار و 520 راننده متخلف در جاده های گیلان بیش از 114 میلیون تومان جریمه شدند.

وی ادامه داد: در سه روز گذشته 60 هزار خودرو با 240 هزار مسافر از گیلان دیدن کردند.

رئیس پلیس راه گیلان گفت: با توجه به روزهای پایانی تعطیلات و همچنین بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی و احتمال ورود و خروج گسترده مسافران، پلیس راه استان تدابیر وی‍ژه ای برای کنترل ترافیک در محورهای اصلی به ویژه جاده های ورودی و خروجی استان بکارگرفت.

وی افزود: نیروهای پلیس راه با آماده باش کامل و با بکارگیری تمام تجهیزات در جاده ها حضورداشته و با اولویت امنیت و کشش ترافیکی انجام وظیفه خواهند کرد.
 
جمشاد با بیان اینکه  قبل از حرکت از سلامت کامل خودرو اطمینان حاصل شود، اظهارداشت: رانندگان وسائط نقلیه هرگز با خودروهای دارای نقص فنی اقدام به طی مسیر نکرده و اطلاع کامل از مسیر راه، وضعیت جوی و استراحت کافی قبل از سفر از نکات بسیار مهم و حیاتی است.
 
وی یادآورشد: صبر و حوصله، احترام به مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین در نظر گرفتن حقوق سایر شهروندان در هنگام رانندگی تضمین کننده سفر امن و بدون حادثه خواهد بود، طول مسیر سفر نیز جزئی از سفر بوده پس در حین سفر با رعایت سرعت مطمئنه و توقف های به موقع و لازم در طول سفر از کل مسافرت استفاده کنند.
کد مطلب 1416515

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