علاوي : آراء مردم قدرتمندتر از گلوله تروريستها است

به گزارش خبرگزاري مهر، اياد علاوي نخست وزير موقت عراق افزود : در سي ژانويه ما در اقدامي منحصر به فرد فصل دهها سال حاكميت استبداد را خواهيم بست و اولين گام براي تشكيل آينده اي بهتررا خواهيم برداشت .



وي درباره افزايش خشونتها كه ممكن است موجب تعويق زمان برگزاري انتخابات شود گفت : عده كثيري از عراقيها مي خواهند اين انتخابات به موقع برگزار شود .

علاوي افزود : علي رغم تمامي بدبيني هاي مرددين ، ما علائم دلگرم كننده اي مشاهده كرديم زيرا عراقيها مشتاقانه براي راي گيري ثبت نام كرده اند و هزاران كانديدا ازتمامي طيف هاي سياسي خودشان را براي اين انتخابات آماده كرده اند .



نخست و زير موقت عراق خاطر نشان كرد : در حالي كه ما به مبارزه خستگي ناپذير و قاطع عليه جناياتكاران ، تروريستها و طرفداران صدام كه هم خود را وقف برهم زدن انتخابات كردند ادامه مي دهيم ، روحيه اتحاد ملي و بازسازي را در تمامي عراقيها بوجود آورده ايم .



وي افزود : تمامي افرادي كه به حاكميت قانون احترام مي گذارند از سوي ما قابل احترام خواهند بود و اين فرصت را به آنها مي دهد كه مانند شهروندان مفيد و سازنده زندگي كنند و كساني كه جرم و ترور را انتخاب كرده اند شكست خواهند خورد .



نخست وزير موقت عراق در ادامه تاكيد كرد در پايان ، آراء انتخاباتي بسيار قدرتمند تر از گلوله خواهد بود و اراده و خواست اكثر عراقي هاي صلح طلب بر اعمال تروريستي چند تن از تروريستهاي نفرت انگيز غلبه خواهد كرد .









