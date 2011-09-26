اراضی راکد نواحی صنعتی گیلان بازپس گرفته می شود

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازپس گیری اراضی صنعتی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی گیلان با پیگیری های مستمر و با همکاری مراجع قضایی در اولویت برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی استان است.

وی اظهارداشت: متقاضیانی که در سنوات گذشته در شهرکها و نواحی صنعتی گیلان زمین صنعتی دریافت کرده و عملیات ساخت واحد صنعتی خود را آغاز نکرده اند، پس از گذشت تاریخ تعهد ساخت در دفترچه قرارداد و دریافت چند مرحله اخطار و اعطای مهلت از سوی این شرکت چنانچه در مدت تعیین شده اقدامی در زمینه ساخت و آغاز عملیات اجرایی از سوی متقاضی صورت نگیرد، فسخ قرارداد و باز پس گیری زمین از آنها اقدام خواهد شد.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان گفت: تاکنون دراثر پیگیری های مکرر و همکاری های خوب مراجع قضایی با شرکت شهرکهای صنعتی 29 قرارداد راکد در شش ماهه نخست سال جاری در شهرکهای صنعتی صومعه سرا، تالش، آستانه اشرفیه، سیاهکل، شفت، رودسر، لنگرود، ماسال، سفید رود رشت و لوشان فسخ قطعی شده و به متقاضیان جدید که آمادگی سرمایه گذاری را داشته باشند، واگذار می شود.

وی ادامه داد: دولت برای حمایت از سرمایه گذاران صنعتی، مشوق های را نیز برای سرمایه گذارانی که از تاریخ عقد قرارداد به مدت یکسال واحد صنعتی خود را به بهره برداری برسانند و اشتغال موثر ایجاد کنند در نظر گرفته که بعد از بهره برداری از طریق شرکت شهرکهای صنعتی استان اعمال می شود.