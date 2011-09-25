فرافکنی به سبک عبدالله ؛ با دخالت خارجی در بحرین مخالفم!

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در این باره نوشته است که سخنان عبدالله بن عبدالعزیز اشاره واضحی به دخالت ایران! در این کشور کوچک خلیج فارس است.



با وجود تشدید اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه و ادامه تظاهرات و اعتراضات مردم بحرین در مناطق مختلف این کشور، پادشاه عربستان مدعی شد این فرصت را از دست نمی دهم تا از بازگشت امنیت و ثبات به کشور پادشاهی و دوست بحرین ابراز خرسندی کنم.



"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل خاورمیانه درباره این اظهارات فریبکارانه به مهر می گوید : تلاش رژیم آل خلیفه برای جذب حداکثر مشارکت مردمی در انتخابات میان دوره ای پارلمان این جزیره با شکست روبرو شد.



جمعیت الوفاق و نیز سایر احزاب مبارز بحرینی در اعتراض به سرکوب وحشیانه تظاهرات مردم توسط نیروهای مشترک آل خلیفه و آل سعود، انتخابات پارلمانی را تحریم کردند.



در این انتخابات فرمایشی که زیر نظر شیخ خالد بن علی آل خلیفه وزیر دادگستری رژیم بحرین برگزار شد از مجموع 250 هزار جمعیت واجد شرایط تنها 10 در صد شرکت کردند.



مدیر کل رادیو تلویزیون دولتی بحرین به دلیل پخش مستقیم مراسم رای گیری که جمعیت رای دهنده را اندک نشان می داد ،به دستور پادشاه بحرین از سمت خود بر کنار شد.



از سوی دیگر شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه که نتوانسته در طول هفت ماه گذشته بحران این جزیره را مهار کند قرار است فردا " دوشنبه" برای رایزنی با پادشاه عربستان راهی ریاض شود.



در آستانه این سفر ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در اظهاراتی مدعی شد هر گونه دخالت خارجی که به خدشه دار شدن وحدت این جزیره منجر شود مردود است.



این اظهارات در حالی مطرح می شود که ورود دو گردان از نیروهای کماندویی آل سعود برای سرکوب مردم بحرین اوضاع امنیتی این جزیره را وارد بحران جدیدی کرد.



رایزنی پادشاهان عربستان و بحرین نشان می دهد که شرایط سیاسی و امنیتی جزیره کوچک بحرین پس از ماهها دیرگیری خونین وارد مرحله حساسی شده است.



خاندان خلیفه همزمان با آغاز تظاهرات مردمی با کمک دو گردان کماندویی عربستان از هر گونه ابزاری برای سرکوب مردم مسلمان بحرین استفاده کردند، اما نتوانستند این بحران را مهار کنند.



هانی زاده ابراز عقیده می کند : مردم بحرین در ابتدا خواهان انجام یک سلسله اصلاحات سیاسی و مشارکت بیشتر در اداره امور کشور خود بودند، اما آل خلیفه مطالبات مشروع مردم را با گلوله پاسخ دادند.



تغییر شیوه های مبارزاتی از سوی رهبران اپوزیسیون شراط جدیدی را در بحرین به وجود آورده، زیرا حاکمان بحرین، گفتمان ملی را با شکست روبرو کردند.



رهبران احزاب سیاسی بحرین در طول هفت ماه گذشته همواره بر ضرورت انجام گفتمان شفاف و سازنده تاکید داشتند، اما مانورهای فریبنده پادشاه و نخست وزیر بحرین این گفتمان را به بن بست کشاند.



شرایط فعلی بحرین دورنمای تاریکی از آینده سیاسی این جزیره ترسیم می کند و به نظر می رسد بحران این جزیره وارد فرایند جدیدی خواهد شد.



به گفته هانی زاده، اگر پادشاه و نخست وزیر بحرین درصدد انجام یک سلسله اصلاحات اساسی بر نیایند، قطعا این جزیره شاهد یک نبرد خونین داخلی خواهد شد.



بیش از 80 درصد ملت بحرین مخالف حاکمیت آل خلیفه هستند و حوادث ماه های اخیر تمام راه حل های مسالمت آمیز را با شکست روبرو کرد.



اکنون بحران این جزیره وارد فرایند جدیدی شده و رهبران اپوزیسیون برای دفاع از دستاوردهای قیام خونین خود ناچارند شیوه های جدیدتری را برای سرنگونی حاکمیت آل خلیفه اتخاذ کنند.



این شیوه ها الزاما نمی تواند مانند گذشته ادامه یابد، زیرا آل خلیفه به دلیل سرسختی در برابر مطالبات مردمی راه حل های مسالمت آمیز را نا دیده گرفتند.



به گفته این کارشناس، آنچه مسلم است سکوت جامعه جهانی در برابر جنایات آل خلیفه سبب خواهد شد تا مردم بحرین برای مقابله با خشونتهای نیروهای مشترک آل سعود و آل خلیفه، برای دفاع از خود به شیوه های خشونت آمیز متقابل دست بزنند.