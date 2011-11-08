چیدمان اداری برای پرهیز از اختلاطهای غیرضرور اصلاح شود

فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که در سالهای اخیر هر موضوعی که مرتبط با زنان است با محوریت تحکیم خانواده بررسی شود، گفت: موضوعاتی که در حوزههای مختلف زنان بررسی میشود مستقل از خانواده نیست بلکه این موضوعات از تحصیلات گرفته تا سایر موارد در ارتباط با خانواده و تحکیم بنیاد خانواده است.
وی ادامه داد: قاعده اشتغال زنان مشاغلی است که با روحیه و فطرت زنان تناسب داشته باشد و ما نیز در مجلس به چنین مشاغلی تاکید داریم.
تصویب سیاستهای اشتغال زنان در شورای فرهنگی اجتماعی زنان
این نماینده مجلس با بیان اینکه اصول کلی ما ایجاد مشاغلی متناسب با روحیه زنان و استحکامبخشی خانواده است،گفت: سیاستهای اشتغال زنان در شورای فرهنگی اجتماعی زنان وابسته به شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و این ملاحظات نیز در سیاستهای کلی مصوبه شورا پیشبینی شده است.
عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه برای مهارتآموزی و تسهیلات زنان سرمایهگذاری شده است، گفت: ایجاد مشاغل خانگی، دورکاری و ... روشهای مناسبی برای فعالیتهای اجتماعی زنان در کنار خانواده است.
نگاه جنسیتی برای اشتغال وجود ندارد
وی ادامه داد: با وجود تجهیزات و امکانات جدید، در برخی مشاغل اجباری به حضور در محیطهای اداری نیست و زنان میتوانند با توجه به تخصصهایی که دارند، در کنار خانواده به فعالیت بپردازند.
آلیا در پاسخ به این پرسش که دستمزد پایین خانم ها چقدر در بکارگیری آنها توسط کارفرمایان موثر است گفت: از لحاظ قانونی دستمزد زن و مرد یکسان است و نگاه جنسیتی برای اشتغال وجود ندارد. حتی زنانی که سرپرست خانوار هستند در حقوقشان حق عائلهمندی میگیرند. همین طور حق ویزیت پزشکان مرد و زن، یکسان است.
بیکاری سرپرست خانواده زندگی را متلاشی می کند
وی با بیان این که حضور زنان سبب کاهش موقعیت شغلی در مردان نمیشود، گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد، سرپرست خانوار بودن است نه زن و مرد. زیرا اگر سرپرست خانوادهای بیکار باشد منجر به متلاشی شدن آن خانواده میشود بنابراین زن یا مرد بودن، تفاوتی ندارد. در قانون اساسی نیز داشتن شغل را حق اولیه هر فرد میداند و نگاه جنسیتی وجود ندارد اما با توجه به نگاه اسلامی اداره خانواده و نفقه، برعهده مرد است بنابر این در سیاستگذاریها باید شرایطی فراهم کنیم تا به این نیاز سرپرست خانوار پاسخ داده شود و شغلی مناسب که صرفا اداری نیست برای این افراد فراهم شود.
توسعه اشتغالهای خانگی و تعاونی ها
وی ادامه داد: این اشتغال باید در تعاونیها و بخش خصوصی توزیع شود زیرا بر اساس مصوبه شورا، دولت باید کوچک و استخدامها به حداقل برسد.
آلیا با بیان این که آموزش در سازمان فنی حرفهای همسو با گسترش این تعاونیها است، گفت: با ادغام وزارت رفاه و تعاون شرایط اشتغال با این سیاستها فراهم میشود.
قانون دورکاری نوپا است
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که چرا در عمل شاهد تحقق دورکاری نیستیم گفت: زیرا این قانون نوپا و در ابتدای راه است و برای تحقق فراز و نشیبهای زیادی را باید طی کند تا موانع پیشروی آن شناسایی و راههای عملیاتی شدن آن پیدا شود.
زنان باعث سلامت محیط های کاری می شوند
این نماینده مجلس در خصوص سلامت اخلاقی محیطهای کاری که حضور زنان در آن قابل توجه است، گفت: زنان به دلیل حجب و حیایی که دارند، باعث سلامت محیطهای کاریشان میشوند اما مشکل اصلی نبود توازن در اشتغال زنان و مردان است. خانمها به دلیل این عدم تناسب در برخی موارد در مشاغلی کار میکنند که میل و رغبتی به آن ندارند که وزارت علوم با سیاستهایی که پیشبینی کرده آنها را به سمت مشاغل موردنظر هدایت میکند و از تحصیل در رشتههایی که بازار کار آن اشباع شده است، پرهیز میدهد.
وی ادامه داد: در مشاغل خصوصی که برخی قصد استفاده ابزاری از زنان را دارند خود خانمها باید هوشیار باشند. همچنین برخی از ارگانهای زنان باید آگاهی هایی را نسبت به سلامت محیط کار بدهند.
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