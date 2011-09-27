حفاظت از منابع طبیعی در گیلان نهادینه نشده است

یوسف قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توجه به منابع طبیعی زمینه توسعه پایدار کشور به ویژه استان را فراهم می ‌کند، افزود: حفظ و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست از اهمیت بالایی در دنیا برخورداراست.

وی همچنین زیاده خواهی سودجویان، جهل، نادانی و بی توجهی را ازمهمترین عوامل تخریب منابع طبیعی درکشور عنوان کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه توسعه پایدار بودن آینده نگری صدمات جبران ناپذیری به همراه دارد برلزوم تدوین راهبرد اساسی در استان تاکید کرد.

وی با عنوان اینکه بدون مشارکت مردم حفظ منابع طبیعی استان امکانپذیرنیست، افزود: آب، جنگل و منابع طبیعی از سرمایه ‌های کشور هستند و هیچ فردی حق ندارد آنها را ازبین ببرد.

قاسمی با بیان اینکه عقل جمعی و دستورات دینی برحفاظت از منابع طبیعی تاکید دارند، اظهارداشت: متاسفانه فرهنگ عمومی جامعه به سمت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی سوق داده نشده است.