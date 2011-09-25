تحصیل 1500 معلول در مدارس استثنایی قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امین جعفری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی و نواختن زنگ مهر، بصیرت و مقاومت که در مدرسه استثنایی ابابصیر برگزار شد، گفت: تعداد یکهزار و 500 دانش آموز معلول و ناتوان ذهنی در هفت گروه بیماری‌های جسمی - رفتاری در قم تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش قم تحصیل می‌کنند.



وی در ادامه معلولان را حجت‌های خدا در روی زمین عنوان کرد و گفت: وجود معلولان باید نشانگر این موضوع باشد که همیشه شاکر سلامت و یادآوری نعمت‌های خداوند باشیم.



رئیس سازمان آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه مدرسه ابابصیر بیش از 210 دانش آموز دارد، اظهار داشت: آمار قبولی کنکور دانش آموزان معلول در قم در سال‌های اخیر چشمگیر و قابل تحسین بوده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت امر تعلیم و تعلم اشاره و تصریح کرد: برای سازندگی جامعه هیچ راهی به جز توجه به امر تعلیم و تربیت وجود ندارد.



امین جعفری با تاکید براینکه نگاه‌های ما به معلولان محصل باید بلند و ویژه باشد، گفت: براساس فرمایش پیامبر اعظم(ص) هرکه دانش بجوید مانند این است که روز را به روزه‌داری و تمام شب را به عبادت گذارنده است.



وی خدمت به معلولان را دارای اجری مضاعف قلمداد کرد و گفت: کار با دانش آموزان استثنایی حوصله، سعه صدر و ظرافت بیشتری می‌خواهد و خداوند نگاه ویژه‌ای به خدمتگزاران این فرشتگان دارد.



تحصیل ۲۱۲ هزار و ۸۲۳ دانش آموز در قم



رئیس سازمان آموزش و پرورش قم در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد دانش آموزان استان اشاره کرد و گفت: همزمان با آغاز مهرماه ۲۱۲ هزار و ۸۲۳ دانش آموز در هزار و ۴۴۸ مدرسه با ۸ هزار و ۲۸۲ کلاس درس با هدایت ۱۴ هزار و ۴۸۱ همکار، سال تحصیلی خود را آغاز کردند.



وی گفت: آموزش و پرورش استان درصدد تحقق فرمایشات و منویات بلند مقام معظم رهبری در امر تعلیم و تربیت است، لذا همکاران و فرهنگیان این مجموعه باید با همتی مضاعف این هدف بلند را به ثمر بنشانند.



امین جعفری با اشاره به اینکه آموزش و پرورش تنها به مدارس خلاصه نمی‌شود، اظهار داشت: جدای از پوشش و نظارت بر مدارس دولتی، غیر دولتی و استثنایی، این سازمان کانون‌های فرهنگی، پژوهش‌سراها، خانه علوم و فنون، مرکز تحقیقات، مراکز آموزشی - رفاهی، درمانگاه‌، اردوهای تفریحی - ورزشی، نهضت سواد آموزی و... را تحت اشراف و مدیریت خود دارد.

