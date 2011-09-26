کارشناسان الکترونیک هواپیمایی سد تحریم های دشمنان را شکستند

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح رضوانی عصر یکشنبه طی مراسمی ضمن گرامیداشت روز جهانی الکترونیک هواپیمایی در فرودگاه سردار جنگل رشت افزود: کارشناسان الکترونیک هواپیمایی در تجهیز و راه اندازی دستگاههای کمک ناوبری و مبارزه با تحریم دشمنان نقش بی بدیلی ایفا کردند.

وی همچنین با اشاره به گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره امام راحل وشهدای والامقام جنگ تحمیلی اظهارداشت: یاد شهیدان باید درتمام مراحل خدمت، سرلوحه عملکردمان باشد.

مدیرکل فرودگاه گیلان به نقش دستگاههای کمک ناوبری در هدایت پروازهای ورودی و عبوری از فرودگاه رشت اشاره کرد و گفت: دستگاههای کمک ناوبری مثل NDB ، DVOR، ILS و DME که در فرودگاه رشت مستقر هستند علاوه بر هدایت هواپیمای ورودی فرودگاه رشت، در پروازهای عبوری کمک می کنند.

وی ادامه داد: این دستگاهها با توجه به تحریم دشمنان از سوی کارشناسان داخلی تجهیز و راه اندازی شده اند.

مسئول حراست فرودگاه گیلان نیز در این مراسم ضمن تبریک روز جهانی هواپیمایی الکترونیک خواستار اطلاع رسانی از عملکرد واحد مهندسی الکترونیک توسط این واحد شد.

در ادامه مراسم به رسم یاد بود هدایایی به همراه لوح تقدیر به کارشناسان الکترونیک استان ازسوی مدیرکل فرودگاه گیلان تقدیم شد.