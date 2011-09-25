رد پای سعودیها در سرکوب انقلابها / وحشت از ریزش پایه های کاخ لرزان

شعله ای که سیدی بوعزیزی فروشنده دوره گرد تونسی در کشورهای عربی روشن کرد سبب شد تا دیکتاتورهای عرب کرسی های قدرت خود را از دست بدهند یا به زور سرنیزه آن را حفظ کنند.

زین العابدین بن علی از تونس فرار کرد و به عربستان گریخت، رژیم حسنی مبارک سرنگون شد و وی با وجود تلاشهای عربستان راهی برای ورود به بهشت دیکتاتوران فراری نیافت.

پادشاه بحرین هنگامی که نتوانست قیام مردم خود را سرکوب کند دست به دامان ریاض شد، عبدالله صالح در بحبوحه قیام مردم یمن پس از حادثه ترور ناکام به عربستان گریخت تا تجدید قوا کند و به صنعا بازگردد، در لیبی معمر قذافی در جستجوی جان پناه از نقطه ای به نقطه دیگر می رود در این کشور، اما عربستان نقشی در حمایت از انقلابیون نداشت.

با مرور وقایع اخیر در کشورهای عربی به خوبی ردپای سعودی ها را می توان یافت آنها هر جا که انقلاب مردمی باشد با تمام ابزار به مقابله با آن می روند تا مبادا کاخ لرزان قدرت آنها دچار فروپاشی شود.

سعودی ها همواره دم از مخالفت با دخالت خارجی در بحرین می زنند، اما خود به آن لشکرکشی کرده اند، کینه عمیقی از انقلابیون مصری دارند و مخالف مبارزات مردم یمن علیه دیکتاتور مورد حمایتشان هستند.

یکی از کشورهایی که این روزها تبعات دخالتهای سعودی ها را می پردازد یمن است. عبدالله صالح به ناگاه به یمن بازگشت تا بر تمام فرضیه ها درباره کناره گیری اش خط بطلان بکشد و نشان دهد که به این آسانی حاضر به کناره گیری از قدرت نیست.

پس از اینکه عبدالله صالح در مسجد النهدین در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مورد سوء قصد قرار گرفت بسیاری این حادثه را تلاشی از سوی وی برای کناره گیری آبرومندانه می دانستند، اما بازگشت مخفیانه وی به یمن این سناریوها را از بین برد.

یک روزنامه عرب زبان در این باره می نویسد: بازگشت عبدالله صالح، یمن را وارد مرحله دیگری از خشونت کرد. عربستان سعودی نخواست مانع بازگشت رئیس جمهوری یمن به کشورش شود و دیدار اخیر ملک عبدالله با وی در حکم بدرقه صالح بود و حاوی این پیام بود که عربستان حامی قوی عبدالله صالح است.

القدس العربی می افزاید: مقامات عربستانی انقلابهای عربی را خطری برای امنیت خود می دانند و نمی خواهند که ویروس آن به داخل عربستان سرایت کند.بدیهی است که عربستان تمایلی ندارد که انقلاب یمن در مرزهای جنوبی آن به ثمر برسد همانگونه که اجازه پیروزی انقلاب بحرین در مرزهای شرقی اش را نداد و از طریق پل المحبه به منامه نیرو اعزام کرد.

مقامات عربستانی نمی توانند مشابه بحرین به یمن نیرو اعزام کنند تا مانع فروپاشی رژیم عبدالله صالح شوند زیرا قبلا این کار را در دهه های گذشته کرده اند و دچار جنگ فرسایشی شده اند.

آنچه عربستان هم اکنون به دنبال آن است یا از دستش بر می آید نگه داشتن یمن در وضع کنونی آن است به عبارت دیگر عربستان نه می خواهد رژیم یمن سقوط کند نه انقلابیون پیروز شوند.

ادامه وضع کنونی سبب می شود که یمن ضعیف شود و در دراز مدت یک رژیم میانه روی ضعیف روی کار آید که خوشایند عربستان باشد.

آمریکایی ها نیز از راهبرد سعودی ها در یمن حمایت می کنند و دوست ندارند دخالتی کنند که این راهبرد را به شکست بکشاند و از همین رو است که به صدور بیانیه های بی اهمیت درباره ضرورت برکناری عبدالله صالح اکتفا می کنند، اما با نیروهای رژیم یمن همکاری قوی دارند.

عبدالله صالح واقعیت را می داند و از حمایت قوی آمریکا و سعودی ها برای ادامه قدرت خود مطمئن است و این مردم انقلابی هستند که خود را در معرض توطئه های منطقه ای و بین المللی می بینند.

به گزارش مهر، القدس العربی در پایان بیان می کند: آنچه سبب نگرانی است کشیده شدن انقلاب مسالمت آمیز مردمی در یمن به خشونت است که سبب می شود این کشور وارد دوره بی ثباتی و خونریزی طولانی شود.

به هر حال آنچه مسلم است اینکه یمن آبستن تحولات تازه ای است که بازگشت عبدالله صالح روند آن را پرشتاب کرده است، زیرا از سویی دیکتاتور یمن حاضر به چشم پوشی از کرسی قدرت نیست و حامیان غربی و منطقه ای آن نیز اقدامی در برابر اقدامات سرکوبگرانه وی نشان نمی دهند و از سوی دیگر مردم یمن نیز حاضر نخواهند بود که انقلاب خود را نیمه کاره رها کنند.



گزارش : فرزاد فرهادی