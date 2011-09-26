ساتا کارت نیروهای مسلح البرز ابزار ورود به سامانه هوشمند منزلت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم صانعی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان و خانواده بزرگ نیروهای مسلح استان البرز افزود: ساتا کارت یک وسیله بسیار مهم است و دارندگان آن می توانند به کمک این وسیله وارد سامانه هوشمند منزلت شوند.

وی ادامه داد: ساتا کارت یک کارت بانکی معمولی نیست و داشتن آن موجب انجام بسیاری از امور مربوطه می شود.

این مسئول اضافه کرد: لازم است دارندگان ساتاکارت به اهمیت این کارت واقف باشند ضمن اینکه ساتاکارت کاربردهای مطلوبی دارد.

سامانه هوشمند منزلت به صورت پایلوت در استان البرز اجرا شد

مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان البرز گفت: سامانه هوشمند منزلت به صورت پایلوت در استان البرز اجرا شده و در سایر مناطق کشور نیز اجرا می شود.

صانعی با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس افزود: شهدا، جانبازان و ایثارگران برای ما عزت و اقتدار را به ارمغان آوردند و عزت ما مرهون آنها است.

این مسئول یادآور شد: پیشکسوتان دفاع مقدس به مدت هشت سال در برابر دشمنان مقاومت کردند و این امر اهمیت فراوانی دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان البرز بیان کرد: به وجود پیشکسوتان دفاع مقدس می بالیم و آنها جایگاه بسیار بالایی دارند.

صانعی افزود: مراسم امروز به همت اداره کل تامین اجتماعی و اداره بازنشستگی نیروهای مسلح استان البرز به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شده است.

مراسم یادشده در تالار شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد و تعدادی از مسئولان حضور داشتند ضمن اینکه جمعی از پیشکسوتان نیروهای مسلح البرز به همراه خانواده های خود از دیگر شرکت کنندگان در این مراسم بودند.