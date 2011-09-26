تکلیف احداث کارخانه زباله سوز ساری مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی احمدی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: شهرداری ساری باید در اسرع وقت نسبت به اجرای این مصوبه دولت اقدام عملی صورت دهد.

وی اظهار داشت: عملیات اجرایی کارخانه زباله سوز مرکز مازندران بارها از سوی مسئولان ارشد استان اطلاع رسانی شده که ضرورت دارد مسئولان امر نسبت به عملیاتی شدن این پروژه اثرگذار منطقه اهتمام داشته باشند.

عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه یکی از آرزوهای دیرینه مردم مرکز استان، شهر بازی است، تصریح کرد: متاسفانه به رغم بی تعهدی پیمانکار مورد نظر، همچنان مردم مازندران در آرزوی تحقق این وعده مسئولان شهری هستند.

میرصالح صالحی نیا، نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری با تاکید بر ساماندهی وانت بارها از سوی شهرداری مرکز استان، افزود: شهرداری باید نسبت به ساماندهی دستفروشان اقدام عملی صورت دهد.

وی از شهرداری ساری خواست تا نسبت به دریافت مطالبات شهروندان از ادارات شهرستانی و دستگاههای اجرایی مستقر در مرکز استان اقدام کند.

شهر ساری مرکز مازندران بالغ بر 500 هزار نفر جمعیت دارد.