نيويورك تايمز: ناظران بين المللي انتخابات عراق به دليل عدم وجود امنيت ، در اردن مستقر شدند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، به گفته منابع سازمان ملل، اين ناظران اعلام كردند كه كنترل انتخابات عراق در داخل اين كشور بسيار خطرناك است.

سازمان ملل، اتحاديه اروپايي و بسياري گروههاي غيردولتي كه در انتخابات وديگر پروژه هاي مربوط به دموكراسي مشاركت دارند، كمك مي كنند تا انتخابات 30 ژانويه در عراق به طور مطلوب برگزار شود.

كارشناسان و متخصصين كه در انتخابات بين المللي مشاركت دارند گفتند كه ناظران بين المللي راه دشواري را براي نظارت بر انتخابات عراق بر عهده خواهند داشت. زيرا شرايط در اين كشور بسيار غيرعادي است و انجام انتخاباتي منصفانه و آزاد بايد بسيار با دقت صورت بگيرد.

به نوشته نيويورك تايمز، زماني كه كانادا در ماه جاري موافقت كرد كه ناظران بين المللي از كشورهاي كانادا، انگليس، اندونزي، مكزيك، پاناما، آلباني و يمن را براي كنترل انتخابات عراق آماده كند، منابع رسمي آمريكا و سازمان ملل نيز تمام كمك هاي لازم را به اين كشور ارائه كردند تا از عهده اين كار دشوار بر آيد.