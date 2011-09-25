تغییرات نیمه دوم عامل پیروزی ما شد/ پرسپولیس در اختیار علی کریمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی پس از پیروزی یکشنبه شب تیمش برابر فجرسپاسی شیراز در نشست خبری گفت: در نیمه اول تلاش کردیم راه های نفوذ فجر سپاسی را ببنیدم و با تغییراتی که در خط دفاعی داشتیم فکر می کنم عملکرد قابل قبولی داشتیم و مانع از باز شدن دروازه مان شدیم. در نیمه دوم اما شرایط فرق کرد و با تعویض هایی که کردیم موفق شدیم به گل برسیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه در طول هفته گذشته روی مسائل روحی و روانی بازیکنانش کار کرده بود خاطر نشان کرد: همانطور که از ابتدای فصل گفته بودم تیم ما یکی از بهترین تیم های لیگ خواهد شد و نیاز به زمان و اعتماد به نفس بازیکنان داریم تا بتوانیم به شرایط ایده ال برسیم.

وی ادامه داد: هواداران پرسپولیس حق دارند که از تیم شان انتظار پیروزی داشته باشند. با این حال تلاش ما این است که در دیدارهای آینده نیز فوتبال بهتری را به نمایش بگذاریم و بتوانیم به امتیازات لازم دست پیدا کنیم. مطمئن باشید اگر بازیکنان ما از نظر شرایط روحی و روانی به حد مطلوب برسند قطعا نتایج بهتری کسب خواهیم کرد.

حمید استیلی از بازی خوب علی کریمی تشکر کرد و گفت: او در تیم ما یک بازیکن محوری است و اختیار کامل دارد. کریمی در اختیار تیم است و پرسپولیس هم در اختیار کریمیبا این حال برخی اوقات مجبوریم به خاطر شناختی که حریفان از بازی ما دارند پست او را تغییر دهیم. امیدوارم در بازی های آینده نیز نتایج خوبی کسب کنیم و در پایان فصل یکی از تیم های برتر باشیم.

دیدار تیم های فوتبال فجرسپاسی شیراز و پرسپولیس در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر یکشنبه شب با پیروزی 2 بر یک پرسپولیس در ورزشگاه حافظیه شیراز به پایان رسید.