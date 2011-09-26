اعترافات اولیه متهم به ترور ربانی/ تحقیقات گسترده به دستور کرزای آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر از کابل، "رحمت الله نبیل" سرپرست سازمان امنیت ملی افغانستان گفت : پلیس فردی را در ارتباط با ترور برهان الدین ربانی" بازداشت و تحقیقات از وی را آغاز کرده است .

سرپرست سازمان امنیت ملی افغانستان افزود اعترافات ابتدایی فرد بازداشت شده، آنان را به حقایق نزدیک کرده است.

این مقام سازمان امنیت ملی افغانستان به جزئیات بیشتری درباره فرد بازداشت شده اشاره نکرد.

در همین راستا حامد کرزای با صدور فرمانی هیئتی را به ریاست وزیر دفاع کشورش برای آغاز تحقیقات گسترده در این زمینه تعیین کرد.

در بیانیه منتشر شده از سوی دفتر حامد کرزای آمده است : کرزای به هیئت تحقیق درباره ترور برهان الدین ربانی دستور داده تا در زمینه شناسایی و دستگیری عاملان ترور ربانی، تحقیقات گسترده آغاز شود.

به اعتقاد "شکریه بارکزی"عضو پارلمان افغانستان، کشته شدن 11 مقام ارشد دولتی در جریان قتلهای زنجیره ای شش ماه نخست سال جاری، تحقیقات دقیق و پیگیر نیروهای امنیتی را به همراه نداشته است ازهمین رو شماری از اعضای ارشد مجلس سنای این کشور خواستار تحقیقات رسمی تحت نظارت سازمان ملل در پی ترور برهان الدین ربانی شدند.

خاطر نشان می شود برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، رئیس جمهوری پیشین و رهبر جمعیت اسلامی، سه شنبه ۲۹ شهریور در عملیات انتحاری مردی که یک بمب را در دستار خود پنهان کرده بود، در محل سکونت خود در کابل ترور شد.