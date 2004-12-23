تحقيقات و پژوهش هاي گروهي؛ ضامن تقويت خلاقيت ، اعتماد به نفس و قدرت استدلال در دانشجويان

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت شريف و رييس انجمن مهندسي شيمي ايران :

دانشجويان ايراني به سبب نداشتن تجربه تحقيقات گروهي جسارت بهره گيري از معلومات تئوريك خود را ندارند

در دانشگاه ها كار تئوري بر كار گروهي و پژوهشي ارجحيت دارد

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت شريف و رييس انجمن مهندسي شيمي ايران معتقد است نبود تحقيقات علمي و گروهي سبب مي شود دانشجويان ما با وجود داشتن محفوظات و معلومات قوي علمي، در عمل ناموفق باشند .

دكتر شايگان استاد دانشگاه صنعتي شريف و رئيس انجمن مهندسي شيمي ايران در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت: آموزش كلاسيك طبيعتا آموزشي از نوع بالا به پايين است. استاد درس مي دهد و دانشجو ياد مي گيرد و اندوخته علمي پيدا مي كند. دانشجويان ما خوشبختانه در سطح منطقه و بين المللي از لحاظ تئوري خوب و قابل قبول هستند اما نقطه ضعف عمده آنها به نوع آموزش در كشور ما برمي گردد .

دانشجويان كشورهاي توسعه يافته نسبت به دانشجويان ما در مسائل تئوريك مطالب علمي ضعيف تر هستند اما چون كارگروهي علمي انجام داده اند جسارت پيدا كرده اند و با اينكه از لحاظ تئوري ضعيف تر از ما هستند، كارهاي بزرگ علمي و تحقيقات كاربردي سرنوشت سازي را انجام مي دهند

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وي تصريح كرد: در ايران به كار گروهي توجهي نمي شود. خلاقيت، اعتماد به نفس و قدرت استدلال دانشجويان ما تقويت نمي شود. انجام مسابقات علمي گروهي و پژوهش هاي علمي گروهي مي تواند اين كمبودها را كم رنگ كند. مدت طولاني كه يك گروه دانشجويي روي يك موضوع خاص كار مي كنند و به مطالعه و تحقيق گروهي مي پردازند سبب مي شود ضمن انجام كار و تحقيق علمي، تجربه كار گروهي و تيمي را در زمينه فعاليت علمي را فرا گيرند. آنها با كار گروهي خود به باور و اعتماد علمي دست مي يابند، اين همان چيزي است كه در ميان دانشجويان ما گم شده است و ديده نمي شود

دكتر شايگان عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف خاطر نشان ساخت: 30 سال است كه به تدريس در دانشگاه مشغولم، اما متاسفانه در تمام اين مدت كار تئوري بر كار گروهي و پژوهشي ارجح بوده است. در دانشگاه هاي ما بيشتر به تئوري پرداخته مي شود .

وي خاطر يادآور شد: در دانشگاه ها ما نسبت به كشورهاي پيشرفته به كارهاي علمي و گروهي و پژوهشي اهميت كمتري داده مي شود. آنها از ابتدا دانشجويان را با كارهاي علمي گروهي و تيمي آشنا مي كنند. دانشجويان آن كشورها به هيچ وجه در قياس با دانشجويان ما از نظر تئوري برابري نمي كنند. آنها نسبت به دانشجويان ما در مسائل تئوري مطالب علمي ضعيف تر هستند اما چون كارگروهي علمي انجام داده اند جسارت پيدا كرده اند و با اينكه از لحاظ تئوري ضعيف تر از ما هستند، كارهاي بزرگ علمي و تحقيقات كاربردي سرنوشت سازي را انجام مي دهند. آنها از شكست نمي هراسند و در عمل موفق مي شوند. در صورتي كه دانشجوي ما جسارت ندارد و از شكست مي ترسد. دانشجوي ما هراسان است. بايد با اجراي برنامه هاي عملي و گروهي اعتماد به نفس و جسارت را در دانشجويان خود تقويت كنيم تا با بهره مندي از آموزش هاي تئوري به موفقيت هاي بزرگ و اساسي برسيم .

معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري:

تحقيقات و پژوهش هاي تجربي و گروهي فقط با تزريق پول ميسر نمي شود

معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: با تبديل آزمايشگاه ها و تجهيزات علمي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي در كشور به شبكه تجهيزات ملي كشور، دانشجويان و محققان اگر در محل تحصيل و فعاليت خود به وسيله يا تجهيزات خاصي دسترسي ندارند مي توانند با مراجعه به ديگر مراكز از اين امكانات جهت انجام پروژه ها و طرح هاي تحقيقاتي خود استفاده كنند .

دكتررضا منصوري در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت: ماهيت كار نظري كم خرج تراست اما اينگونه نيست كه كار تجربي و گروهي و پژوهش در كشور جدي گرفته نشود. كار تجربي هزينه بالايي مي برد. هزينه فقط هزينه سرمايه گذاري اوليه نيست ، بلكه نگهداري وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي نيز بر هزينه ها مي افزايد .

ايجاد بستر لازم براي توسعه آموزش عالي بر محور پژوهش و كارهاي تحقيقاتي فقط از طريق تزريق پول ميسر نيست. بلكه تامين لوازم يدكي و تامين نيروي راهبري از جمله مواردي است كه به شدت روي آن تاكيد مي كنيم

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وي در ادامه خاطر نشان ساخت : مقالات علمي به جهت راه افتادن بخش تجربي صورت مي گيرند و با اين آينده نگري 20 سال بعد، ضمن رشد بالاي مقالات علمي ، زمينه بسياري از فعاليت هاي تجربي فراهم شده است. ضمن اينكه براي آينده به دنبال ساماندهي فعاليت هاي علمي و تجهزات آزمايشگاهي براي محققان و دانشجويان هستيم. آزمايشگاه ها و تجهيزات مختلف علمي كشور به صورت يك شبكه تجهيزات ملي در آيند تا هر دانشجو يا محققي بتواند در جاي جاي ايران از امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي براي ادامه تحقيقات و اجراي طرح هاي پژوهش هاي خود استفاده كند. در اين صورت اگر در دانشگاهي امكاناتي وجود ندارند، دانشجو يا استاد آن دانشگاه مي تواند در بخش هاي ديگر تحقيقاتي و دانشگاهي از اين وسايل، تجهيزات آزمايشگاهي و پژوهشي استفاده كند

معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خاطر نشان ساخت: در حاضر نيز در دوره هاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكترا) بر روي كارهاي تحقيقاتي تاكيد عمده مي شود البته بر روي كارهاي تجربي و گروهي جوانان فارغ التحصيل بايد توجه بيشتري شود، چون توجه به اين بخش از آموزش عالي مي تواند ثمرات بسيار ارزنده اي براي توسعه علمي كشور داشته باشد .

وي در پايان افزود: البته بايد توجه داشت كه توجه به تحقيقات و پژوهش هاي گروهي و ايجاد بستر لازم براي توسعه آموزش عالي بر محور پژوهش و كارهاي تحقيقاتي فقط از طريق تزريق پول ميسر نيست. بلكه تامين لوازم يدكي و تامين نيروي راهبري از جمله مواردي است كه به شدت روي آن تاكيد مي كنيم .

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعت شريف و رييس انجمن مهندسي شيمي ايران:

كم رنگ بودن تحقيقات گروهي در ايران به فرهنگ عمومي جامعه مربوط مي شود

تحقيقات بين رشته اي جاي تحقيقات انفرادي و تك رشته اي را گرفته است

عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز معتقد است روح تعاون در ايران آن طور كه بايد و شايد رشد نكرده است و همانطور كه در ورزش هاي گروهي نسبت به ورزش هاي انفرادي ضعيف تر هستيم، تحقيقات گروهي نيز در دانشگاه هاي ايران نسبت به كشورهاي پيشرفته كم رنگ تر است .

دكتر سرورالدين در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت : جهان پيشرفته به سمتي حركت مي كند كه پژوهش هاي تكي و انفرادي به جز جاهاي محدود كاربرد خود را از دست داده اند، ضمن اينكه مثل سابق پژوهش هايي كه فقط درون يك شاخه خاص صورت مي گيرند نيز خيلي كارگشا نيستند .

در واقع پژوهش هايي كه امروز لازم است انجام شود بر خلاف پژوهش هاي چند سال قبل فقط مربوط به يك تخصص نيست كه يك نفر پژوهشگر بتواند آن را انجام دهد. چون تحقيقات بين رشته اي است و تخصص هاي مختلف مي خواهد، بنابراين نياز به يك تيم كاري و تعدادي پژوهشگر متخصص در كنار يكديگر دارد

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وي تصريح كرد: تحقيقات بين رشته اي از جمله پژوهش هاي با ارزش هستند. در واقع پژوهش هايي كه امروز لازم است انجام شود بر خلاف پژوهش هاي چند سال قبل فقط مربوط به يك تخصص نيست كه يك نفر پژوهشگر بتواند آن را انجام دهد. چون تحقيقات بين رشته اي است و تخصص هاي مختلف مي خواهد، بنابراين نياز به يك تيم كاري و تعدادي پژوهشگر متخصص در كنار يكديگر دارد

عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز در ادامه خاطر نشان ساخت: با نگاهي گذرا به مقالات علمي كه در سطح دنيا منتشر مي شوند مي توان پي برد كه هيچ مقاله اي به صورت انفرادي به نتيجه نرسيده است اين نشان دهنده اين است كه پژوهش هاي امروزي انفرادي نيستند و به اين صورت نيست كه يك متخصص بتواند همه ان پژوهش را انجام دهد و به نتيجه مورد نظر دست يابد. معمولا متخصصين از زواياي مختلف به يك پژوهش نگاه مي كنند. چنين پژوهش هايي، پژوهش هاي با ارزش و با اهميتي از نظر كاربرد و رفع مشكلات هستند .

نسبت به جهان پيشرفته تحقيقات و پژوهش هاي گروهي در ايران كم رنگ تر است و اين به فرهنگ ما بر مي گردد. همانطور كه در ورزش هاي گروهي نسبت به ورزش هاي انفرادي ضعيف تر هستيم، در تحقيقات و پژوهش ها نيز چنين سرنوشتي داريم. متاسفانه روح تعاون در حدي كه بايد و شايد در كشورمان رشد نكرده است و وجود ندارد

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وي در ادامه خاطر نشان ساخت: اساتيد دانشگاه هاي ايران علي الاصول فرصت براي پژوهش ندارند و دانشجويان هم كه هنوز دانشجو هستند و در حدي نيستند كه بتوانند به طور مستقل به پژوهش مشغول شوند و معمولا استاد راهنما و مشاور و ... را در كنار خود مي بينند

دكتر سرورالدين خاطر نشان ساخت: در موارد خيلي خاص مي توان در پژوهشكده ها هنوز تحقيقات انفرادي را پيدا كرد. در اين پژوهش ها، يك نفر كه كارش فقط پژوهش است يك موضوع كه فقط مرتبط با رشته تحصيلي خودش است را انتخاب مي كند و از تحقيق در پژوهش هاي بين رشته اي مي پرهيزد .