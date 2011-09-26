راه اندازی رشته های پزشکی تخصصی مقطع ارشد در هرمزگان

عبدالمهدی عراقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ترم تحصیلی جدید در رشته های فوق لیسانس ژنتیک، فیزیولوژی و آموزش بهداشت در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشجو پذیرش شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون رشته های اطفال، جراحی، زنان، داخلی و پاتولوژی در این دانشکده دایر بوده است، افزود: رشته هایی دیگر از جمله دستیاری بیهوشی، نورولوژی، طب کار و phd به وسیله تحقیق در رشته های ژنتیک و عفونی نیز از ترم تحصیلی جدید در این دانشکده دایر شده است.

رئیس دانشکده پزشکی بندرعباس در ادامه با اشاره به ضرورت گسترش رشته های پزشکی در مقاطع تحصیلات تکمیلی گفت: در مقطع phd در هر کدام از رشته های ژنتیک، بیماری های عفونی و تحقیقات ناباروری زنان نیز برای سال تحصیلی جدید دو نفر پذیرش شده است.

عراقی زاده در ادامه سخنان خود کمبود فضاهای فیزیکی آموزشی و درمانی برای مردم این استان را از بحث های مهم دانست و بیان داشت: با تلاش های انجام شده در حال حاضر دانشکده پزشکی به پردیس انتقال یافته و عملیات تکمیل سلف سرویس و سالن ورزشی این دانشکده شروع شده و به زودی به پایان می رسد.

وی همچنین گفت: با تکمیل فضاهای آموزشی، تحقیقاتی در پردیس دانشگاه علوم پزشکی به سمت توسعه یک شهرک دانشگاهی پپیش خواهیم رفت.

رئیس دانشکده پزشکی بندرعباس عنوان کرد: با بازسازی کامل بیمارستان شهید محمدی افق های روشنی و امیدوارکننده ای در بحث های آموزش پزشکی، بخشهای جراحی، رادیوتراپی، پزشکی هسته ای و بخشهای سوختگی خواهیم داشت.

عراقی زاده به موضوع اشتغال دانش آموخته های پزشکی اشاره کرد و تصریح کرد: اشتغال از موضوعاتی است که ذهن جوانان و دانشجویان این رشته را مشغول کرده اما اجرای طرح پزشکان خود یک نوع اشتغال موقتی است که دانش آموختگان این رشته می توانند از فرصت استفاده و با نشان دادن توانمندی های فراگرفته خود وارد بازار کار شوند.

وی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده با توجه به جایگاه نیاز ارائه خدمات گسترش می یابد، عنوان کرد: با تبیین جایگاه پزشک عمومی با اجرای این طرح در بحث اشتغال دانش آموختگان پزشکی مشکلی نخواهیم داشت.