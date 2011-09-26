20 روستای بندرلنگه با تانکر آبرسانی می شوند

علی ربیعی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تعمیرات و آبرسانی سیار به حدود 20 روستا توسط تانکرها به طور روزانه، اخذ موافقت خرید تضمینی آب از پیمانکاران آب شیرینکن و راه اندازی چهار دستگاه آب شیرینکن را از اهم فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب روستایی بندر لنگه بیان کرد و افزود: خشکسالی متوالی تاثیر مستقیم بر افت شدید و کاهش سطح سفره های زیرزمینی دارد و اگر برداشت آب این منابع از تغذیه سالانه آن بیشتر باشد سطح آب زیرزمینی افت می کند و در نهایت چاه ها، قنات ها و چشمه ها نیز از بین می رود.

به گفته وی این برداشت بی رویه آب نه تنها باعث کاهش آب منابع زیرزمینی می شود بلکه در افزایش آلودگی و شوری آب، ممنوع اعلام شدن دشت ها، فرونشست زمین و افزایش خطر زلزله نیز تاثیر به سزایی دارد و باعث تشدید بیابان زایی می شود.

ربیعی زاده ادامه داد: هرمزگان از جمله استان هایی است که با بحران افت سطح آب های زیرزمینی روبرو و این شرایط در تمام شهرستان های استان بحرانی است.

مدیر آبفای شهرستان بندرلنگه با بیان این مطلب گفت: این بحران در شرق هرمزگان بیشتر جلوه دارد و با وجود اقدامات مهم شرکت آب و فاضلاب هنوز آبرسانی به روستاها به طور صد در صد حل نشده است.

ربیعی زاده با اشاره اجمالی به عملکرد اداره متبوع خود بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون آبرسانی به روستای کندران، مرباغ، جبری، کونه و شربتی انجام شد.

وی افزود: قطعه اول 17 کیلومتری اجرای خط انتقال مجتمع مقام به طول حدود 14 کیلومتر از مجموع بیش از 60 کیلومتر اجرا شده که با اجرای 45 کیلومتر خط اصلی 140 روستا از آب شرب بهره مند می شوند.

ربیعی زاده افزود: بازدید مستمر از روستاها به همراه فرماندار و پیگیری جهت اخذ اعتبار از دیگر اقدامات در این راستاست.